Llega un nuevo álbum de Prince: rarezas y canciones inéditas que abarcan toda su carrera

El anuncio de "Timeless" coincide con el Prince Celebration 2026, que tendrá lugar del 3 al 7 de junio de 2026 en Paisley Park y el centro de Minneapolis.

Los herederos de Prince lanzarán una nueva colección de 10 canciones titulada "Timeless" , que incluye 10 temas inéditos de toda su carrera —que abarca desde 1977 hasta el año de su muerte, 2016. Será a través de una colaboración de los herederos con Legacy Recordings de Sony, el álbum tiene fecha de lanzamiento el 28 de agosto de 2026.

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El anuncio coincide con el lanzamiento del nuevo sencillo "Stone", una grabación inédita de la primavera de 1995 escrita por Sandra St. Victor , Tom Hammer y Jules Van Even .

Este álbum supone el regreso a la serie de reediciones que la fundación había iniciado a finales de la década de 2010, la cual se había ralentizado en los últimos años.

El anuncio coincide con el Prince Celebration 2026 , que tendrá lugar del 3 al 7 de junio de 2026 en Paisley Park y el centro de Minneapolis. Como plataforma de lanzamiento oficial del proyecto, la Celebration de este año contará con sesiones de escucha exclusivas, presentaciones de archivo y conversaciones con colaboradores de Prince.

Entre los eventos destacados se incluye un evento especial en The Armory de Minneapolis el viernes 5 de junio, con la presencia de NPG, Bobby Z y Lisa Coleman de The Revolution, y otros artistas.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha proclamado oficialmente del 1 al 7 de junio de 2026 como la "Semana de Celebración de Prince" en la ciudad. El horizonte de Minneapolis se iluminará de color púrpura el 6 de junio, la víspera de su cumpleaños.

Cómo será el lanzamiento de "Timeless"

“Timeless” se lanzará en múltiples formatos físicos, incluyendo una edición limitada de vinilo morado jaspeado exclusiva para venta directa al consumidor, vinilo negro estándar y CD.

A principios de este año, The Prince Estate presentó un adelanto de "Timeless" con el lanzamiento de "With This Tear" el 2 de abril. Grabada originalmente en Paisley Park en noviembre de 1991, la canción es una interpretación en solitario completa de Prince.

Lista de canciones de "Timeless"