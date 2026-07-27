A diez días de su estreno en cines, "La Odisea" de Christopher Nolan ya suma u$s639 millones en taquilla + Agregar ámbito en









La adaptación de Nolan del largo viaje de Odiseo de regreso a casa está disfrutando de un sensacional segundo fin de semana en los cines.

Matt Damon protagoniza película basada en la obra de Homero.

Con apenas 10 días en la cartelera, La Odisea está arrasando en la taquilla de los cines del mundo.

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La adaptación de Christopher Nolan del largo viaje de Odiseo de regreso a casa está disfrutando de un sensacional segundo fin de semana en los cines. La película ha recaudado la impresionante cifra de 639,6 millones de dólares en la taquilla mundial.

La última epopeya de Nolan ya apunta a la marca de los mil millones de dólares. No sería la primera de sus películas en superar esa cifra: The Dark Knight recaudó 1.006 millones de dólares, mientras que su secuela, The Dark Knight Rises, fue aún más allá con 1.084 millones de dólares.

La Odisea vs Spider-Man De cara al futuro, una película de Tom Holland podría competir con otra. El actor que interpreta a Telémaco en la adaptación de Nolan de la epopeya griega de Homero llegará a los cines el próximo fin de semana como Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day. Junto a su esposa (y coprotagonista en ambas), Zendaya, Holland protagonizará su cuarta película en solitario de Marvel, retomando su identidad de superhéroe por primera vez desde 2021.

La película solo tiene un obstáculo que superar: La Odisea ha reservado las salas IMAX para un estreno exclusivo de tres semanas, lo que significa que Un Nuevo Día se estrenará sin IMAX y tendrá que recurrir a otras pantallas de gran formato premium (Dolby, RPX, etc.). Pero buenas noticias para Holland y Zendaya: el público podrá elegir entre dos superproducciones para ver a la pareja en la gran pantalla.

En Brand New Day, el joven protagonista interpretado por Holland emprende un nuevo comienzo tras los traumáticos sucesos de No Way Home , una búsqueda que se verá interrumpida por una figura misteriosa con la capacidad de poseer los cuerpos de otras personas. Junto a Holland y Zendaya, el reparto incluye a Jacob Batalon, Jon Bernthal (también parte de La Odisea), Mark Ruffalo, Tramell Tillman y Sadie Sink, estrella de Stranger Things, en el papel de un personaje ultrasecreto.

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