Marvel Studios confirmó que Ryan Gosling protagonizará la nueva película de "Ghost Rider" + Agregar ámbito en









En la Comic-Con de San Diego el estudio además confirmó una nueva película de Pantera Negra y detalles de "Avengers: Doomsday".

Gosling se une al UCM.

Marvel llevó a cabo una presentación inolvidable en el Hall H de la Comic-Con de San Diego de este año, encabezada por el presidente y productor de Marvel Studios, Kevin Feige.

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Lapresentación incluyó un multitudinario panel de Avengers: Doomsday; el anuncio de la nueva película de Marvel Studios, Ghost Rider, protagonizada por Ryan Gosling, dirigida por Shawn Levy y con estreno previsto para 2028; y una revelación especial de Pantera Negra 3, durante la cual el guionista y director Ryan Coogler presentó a David Jonsson como el nuevo Pantera Negra y confirmó que la película llegará a los cines en 2028.

Avengers: Doomsday La presentación contó con un impresionante panel de Avengers: Doomsday, moderado por Kevin Feige, quien dio la bienvenida al escenario a los directores Anthony y Joe Russo, junto con integrantes del elenco de la película, entre ellos el ganador del Oscar Robert Downey Jr., Chris Evans, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Simu Liu, James Marsden, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Danny Ramirez, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn y Tenoch Huerta Mejía. Hayley Atwell también participó del panel y confirmó que volverá a interpretar a Peggy Carter en el nuevo film.

Para deleite del público, el segmento de Avengers: Doomsday también incluyó la presentación de imágenes exclusivas de la próxima película, disponible únicamente para quienes estaban en la sala, e involucró directamente a los fans. Cada asistente recibió una máscara y una capa de Doctor Doom, y el propio Robert Downey Jr., quien interpreta a Victor von Doom, invitó al público a ponérselas durante la presentación.

En Avengers: Doomsday, queridos héroes de tres universos distintos se verán arrastrados hacia una colisión mortal y enfrentarán una amenaza existencial como ninguna otra que hayan encontrado. La película está dirigida por Anthony y Joe Russo, producida por Kevin Feige, Louis D’Esposito y Jonathan Schwartz. Además de los integrantes del elenco presentes en San Diego Comic-Con, Avengers: Doomsday también está protagonizada por Chris Hemsworth, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Ian McKellen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, Kathryn Newton, Alan Cumming y Mabel Cadena.

Avengers: Doomsday estrena exclusivamente en cines el 17 de diciembre de 2026. Ghost Rider Feige reveló una primicia durante la presentación al anunciar que Marvel Studios ha comenzado a trabajar en una nueva película de Ghost Rider, mientras le daba la bienvenida al escenario a su protagonista Ryan Gosling (Project Hail Mary, STAR WARS: STARFIGHTER) y al director Shawn Levy (DEADPOOL & WOLVERINE, STAR WARS: STARFIGHTER). El Hall H estalló en aplausos cuando el dúo presentó la nueva película, que se estrenará en cines en 2028. Jonathan Tropper (STAR WARS: STARFIGHTER, Your Friends & Neighbors) está escribiendo el guion. Pantera Negra 3 Para cerrar la celebración en el Hall H con una sorpresa más, Feige dio la bienvenida al escenario al ganador del Oscar Ryan Coogler (PANTERA NEGRA, PANTERA NEGRA: WAKANDA POR SIEMPRE y Pecadores). Coogler, que regresa a Marvel Studios para dirigir Pantera Negra 3, presentó a Letitia Wright y Winston Duke, quienes confirmaron que la película llegará a los cines en 2028. En un momento sorprendente y emotivo, Coogler reveló que David Jonsson (ALIEN: ROMULUS, Industry) es el nuevo Pantera Negra.

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