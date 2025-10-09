SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

9 de octubre 2025 - 20:00

La película romántica de Prime Video que no te podés perder si sos amante de los motores

Prime Video estrenó una película que mezcla romance, humor y velocidad, con una historia donde el amor y los motores van a máxima potencia.

mantenimiento requerido
Prime Video

La producción llega con el sello de Amazon MGM Studios y un elenco repleto de rostros conocidos. El film generó gran expectativa por su original mezcla de romance y competencia mecánica, dos mundos que pocas veces se cruzan en el cine.

Informate más

De qué trata Mantenimiento requerido, la nueva película de Prime Video

mantenimiento requerido 2

La trama sigue a Charlie, una joven dueña de un taller mecánico exclusivamente femenino que atraviesa un momento decisivo en su vida. Su negocio comienza a tambalear cuando un ostentoso competidor se instala justo enfrente, obligándola a replantearse su futuro profesional y personal.

Buscando contención emocional, Charlie inicia una conversación online con un misterioso confidente que parece comprenderla mejor que nadie. Lo que ella ignora es que su interlocutor es Beau, el mismo rival que amenaza con arrebatarle su taller. A partir de allí, la historia mezcla enredos, ironías y un romance inesperado donde la sinceridad se vuelve el motor principal.

Con una duración de 103 minutos, Mantenimiento requerido logra equilibrar la comedia romántica con una mirada moderna sobre la independencia, la competencia y el amor en tiempos digitales.

Prime Video: tráiler de Mantenimiento requerido

Embed - Se requiere mantenimiento - Tráiler Oficial | Prime Video España

Prime Video: elenco de Mantenimiento requerido

  • Madelaine Petsch

  • Jacob Scipio

  • Madison Bailey

  • Katy O’Brian

  • Inanna Sarkis

  • Matteo Lane

  • Jim Gaffigan

Madelaine Petsch lidera la comedia romántica de Prime Video que une el mundo de los talleres mecánicos con una historia de amor inesperada.

Amazon Prime

