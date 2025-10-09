La película romántica de Prime Video que no te podés perder si sos amante de los motores







Prime Video estrenó una película que mezcla romance, humor y velocidad, con una historia donde el amor y los motores van a máxima potencia.

Prime Video

En un año repleto de estrenos, Prime Video sorprende con una película que combina humor, romance y el rugido de los motores. Con una historia fresca y personajes entrañables, la plataforma suma una comedia romántica que promete conquistar tanto a fanáticos de los autos como a quienes buscan una historia con corazón.

La producción llega con el sello de Amazon MGM Studios y un elenco repleto de rostros conocidos. El film generó gran expectativa por su original mezcla de romance y competencia mecánica, dos mundos que pocas veces se cruzan en el cine.

De qué trata Mantenimiento requerido, la nueva película de Prime Video mantenimiento requerido 2 Amazon Prime

La trama sigue a Charlie, una joven dueña de un taller mecánico exclusivamente femenino que atraviesa un momento decisivo en su vida. Su negocio comienza a tambalear cuando un ostentoso competidor se instala justo enfrente, obligándola a replantearse su futuro profesional y personal.

Buscando contención emocional, Charlie inicia una conversación online con un misterioso confidente que parece comprenderla mejor que nadie. Lo que ella ignora es que su interlocutor es Beau, el mismo rival que amenaza con arrebatarle su taller. A partir de allí, la historia mezcla enredos, ironías y un romance inesperado donde la sinceridad se vuelve el motor principal.

Con una duración de 103 minutos, Mantenimiento requerido logra equilibrar la comedia romántica con una mirada moderna sobre la independencia, la competencia y el amor en tiempos digitales. Prime Video: tráiler de Mantenimiento requerido Embed - Se requiere mantenimiento - Tráiler Oficial | Prime Video España Prime Video: elenco de Mantenimiento requerido Madelaine Petsch

Jacob Scipio

Madison Bailey

Katy O’Brian

Inanna Sarkis

Matteo Lane

Jim Gaffigan

Madelaine Petsch lidera la comedia romántica de Prime Video que une el mundo de los talleres mecánicos con una historia de amor inesperada. Amazon Prime