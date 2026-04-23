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23 de abril 2026 - 22:00

Netflix estrenó una película de las gemelas Olsen para regresar por un rato a los 2000

Las gemelas más famosas de Hollywood fueron parte de un éxito que la plataforma de streaming busca revivir.

Las gemelas Olsen se lucen en esta película que es un clásico de su época.

Las gemelas Olsen se lucen en esta película que es un clásico de su época.

David Shankbone

Mientras las plataformas apuestan constantemente a producir nuevas series para mantener a sus suscriptores, Netflix optó por sumar una estrategia que suele dar resultados si se realiza la elección correcta. Esta consiste en apostar por viejos éxitos que, por más que lleven años en circulación, son una alternativa que vuelve a enganchar a la audiencia.

En este contexto, la plataforma no anduvo con rodeos y optó por una obra protagonizada por las famosas gemelas Olsen. La película les permitirá a muchos revivir la época de los 2000, ya que es un clásico de la época y, pese al paso del tiempo, vuelve a tener el mismo impacto de entonces.

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Un instante en New York Warner Bros.

De qué trata Un Instante En Nueva York

Un Instante En Nueva York trata de la vida de dos hermanas que viajan a la Gran Manzana con distintos objetivos. Jane Ryan es una estudiante modelo que se dirige hacia Manhattan con el objetivo de participar en una competencia cuyo premio es una importante beca universitaria. A ella la acompañará Roxy, quien, además de ser su gemela, vive una etapa de rebeldía.

A diferencia de su aplicada hermana, ella tiene otros planes, ya que hará lo imposible por ser parte de un video musical que se filma en la ciudad. Sus diferentes planes serán el puntapié para situaciones tan hilarantes como insólitas en New York, donde deberán atravesar obstáculos y vivir una aventura con el fin de lograr sus cometidos.

Netflix: tráiler de Un Instante En Nueva York

Embed - New York Minute (2004) Official Trailer - Mary-Kate and Ashley Olsen Movie HD

Netflix: elenco de Un Instante En Nueva York

  • Mary-Kate Olsen
  • Ashley Olsen
  • Jared Padalecki
  • Riley Smith
  • Eugene Levy
  • Andy Richter
  • Drew Pinsky
  • Darrell Hammond
  • Andrea Martin
  • Alannah Ong
  • Mary Bond Davis
  • Bob Saget

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