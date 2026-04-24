El director de "Leaving Neverland" apuntó contra la película sobre Michael Jackson: "Era peor que Jeffrey Epstein"

El documentalista Dan Reed criticó al filme de Antoine Fuqua por no reconocer las acusaciones en contra del cantante.

Tras el estreno de la nueva película biográfica Michael , Dan Reed , responsable de Leaving Neverland (2019), opinó sobre la perdurable popularidad del cantante a pesar de que Wade Robson y James Safechuck acusaron al músico de abusar sexualmente de ellos cuando eran niños en su documental.

" A la gente no le importa que fuera un pederasta . Literalmente, a la gente simplemente no le importa", declaró Reed al portal THR . "Creo que a mucha gente le encanta su música y hace oídos sordos. Y a menos que haya pruebas en vídeo de Michael Jackson manteniendo relaciones sexuales con una niña de 7 años, no sé qué podría hacer cambiar de opinión a estas personas".

Antoine Fuqua , director de Michael, respondió recientemente a las acusaciones contra Jackson en una entrevista con The New Yorker. "A veces la gente hace cosas desagradables por dinero" , sugirió el cineasta de Training Day.

Reed condenó las declaraciones de Fuqua. "Que Antoine Fuqua acuse a la gente de buscar dinero fácil es bastante irónico", dijo. "Me parece que todos los involucrados en esta película solo buscan enriquecerse".

El documentalista también criticó al filme por no reconocer las acusaciones en su contra. "¿Cómo se puede contar una historia auténtica sobre Michael Jackson sin mencionar que fue acusado seriamente de ser un pederasta?", preguntó Reed. "Simplemente no lo entiendo. Si alguien está ganando dinero, son los herederos de Michael Jackson y quienes trabajaron en esta película biográfica".

Reed procedió a defender a los acusadores de Jackson. "Wade y James, los protagonistas de Leaving Neverland , jamás han ganado un centavo con sus acusaciones", afirmó. "La gente parece no entender: si presentas una demanda, no recibes dinero hasta que ganas en los tribunales. Y cuando ganas en los tribunales, significa que has probado tu caso, ¿no?".

El cineasta también criticó a los medios por no dar la debida importancia a las acusaciones contra Jackson. "Creo que es evidente que parte de la prensa está adulando a la maquinaria de Jackson porque: primero, los herederos y los fans siempre se han asegurado de que criticar a Michael tenga como consecuencia años de insultos, difamaciones y demás", opinó. "Y segundo, se puede ganar muchísimo dinero con cualquier tipo de asociación con la propiedad intelectual de Jackson. Si puedes unirte y ser parte del éxito de esta película, te irá bien".

Continuó: "Así que mucha gente, creo, se tragará cualquier recelo que pueda tener y simplemente dirá: 'Bueno, es una gran película de éxitos', e ignorará por completo el hecho de que este tipo era peor que Jeffrey Epstein".

Las acusaciones de abuso infantil contra Michael Jackson

Jackson fue acusado por primera vez de abuso sexual por Jordan Chandler, de 13 años, en 1993. El cantante negó las acusaciones y finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial con la familia del denunciante por más de 20 millones de dólares. Las autoridades investigaron al cantante, pero no encontraron pruebas incriminatorias, por lo que nunca se presentaron cargos penales en su contra.

El cantante de "Billie Jean" fue arrestado en 2003 por cargos de abuso sexual infantil y posteriormente acusado de diez delitos. Las acusaciones provinieron de Gavin Arvizo, hijo de un antiguo empleado doméstico de Jackson, quien también lo acusó de abusar de él. Jackson fue absuelto de todos los cargos en junio de 2005.

Jackson falleció a los 50 años en 2009. En 2013, Robson acusó al cantante de años de abuso sexual e inició acciones legales contra el patrimonio de Jackson y sus empresas, MJJ Productions y MJJ Ventures. Un año después, Safechuck presentó una demanda similar contra las mismas empresas. En 2017, un juez desestimó ambos casos por tecnicismos, pero no evaluó la veracidad de las acusaciones.