HBO Max presentó el primer adelanto de "Linternas", la nueva serie de DC Studios con Kyle Chandler y Aaron Pierre

Basada en los personajes de DC Comics de “Linterna Verde”, la serie expande el universo DC con una historia que mezcla misterio, drama y ciencia ficción.

La nueva serie llega a HBO y HBO Max en agosto.

HBO Max lanzó el primer adelanto oficial de la próxima serie dramática original Linternas, una producción de DC Studios y Warner Bros. Television protagonizada por Kyle Chandler, Aaron Pierre y Kelly Macdonald. La ficción está ambientada en el nuevo universo iniciado por la película Superman y continua con Supergirl.

La serie tiene previsto su estreno este agosto por HBO y HBO Max.

De qué trata Linternas Linternas sigue al nuevo recluta John Stewart (Aaron Pierre) y a la leyenda de los Linternas, Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos que se ven arrastrados a un oscuro misterio con base en la Tierra mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos.

Embed - Linternas | Teaser Oficial | HBO Max La serie es una producción de HBO en asociación con Warner Bros. Television y DC Studios. El espisodio piloto fue coescrito por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King, quienes también se desempeñan como cocreadores del proyecto. Mundy también funge como showrunner.

Los dos primeros episodios están dirigidos por James Hawes, mientras que Stephen Williams, Geeta Vasant Patel y Alik Sakharov también dirigen episodios de la temporada. La producción ejecutiva está a cargo de Mundy, Lindelof, James Gunn, Peter Safran, Tom King, Ron Schmidt y Hawes.

Basada en los personajes de DC Comics de “Linterna Verde”, Linternas expande el universo DC con una historia que mezcla misterio, drama y ciencia ficción.