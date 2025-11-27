La provincia de Buenos Aires sancionó la ley de Fomento Audiovisual + Seguir en









La provincia de Buenos Aires aprobó una ley largamente reclamada por el sector audiovisual, que reconoce a la actividad como productiva y estratégica, crea un Fondo de Fomento y establece un marco integral para impulsar la generación de empleo, atraer inversiones y preservar el patrimonio cultural.

La iniciativa tiene como objetivo promover el desarrollo de la industria audiovisual nacional, fomentar la producción de contenidos de calidad, y garantizar el acceso de la población a una oferta plural y diversa.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó esta madrugada la ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual, un avance que recoge tanto las demandas históricas del sector como el trabajo sostenido de la Multisectorial Audiovisual.

La norma -que fue aprobada en noviembre pasado en Diputados y hoy se sancionó en el Senado- define a la actividad audiovisual como una industria con capacidad de generar empleo y dinamizar la economía, al tiempo que garantiza el acceso a bienes culturales.

Establece un marco integral para el desarrollo del sector: en primer lugar, declara formalmente a la actividad audiovisual como industria productiva, garantizando tanto el acceso a la cultura como un motor de crecimiento económico. Además, incorpora una definición moderna y amplia de la industria, que abarca ficción, documental, animación, videojuegos y tecnologías inmersivas como la realidad virtual.

El actor Pablo Echarri durante el debate por la Ley Audiovisual en Diputados.jpg Entre sus principales herramientas, la norma prevé mecanismos de incentivo a la inversión y la creación de un Fondo de Fomento Audiovisual orientado a promover la contratación de técnicos, artistas y equipos bonaerenses. Además, incorpora políticas para la preservación, conservación y difusión del patrimonio audiovisual provincial, con el objetivo de resguardar la memoria cultural y facilitar su acceso a la ciudadanía.

El senador provincial Emmanuel Santalla celebró la sanción y destacó que la ley “no solo es un reconocimiento a nuestros cineastas, técnicos y artistas, sino también una herramienta concreta de desarrollo económico”. En ese sentido, afirmó que al declarar la actividad audiovisual como productiva y estratégica “se genera un marco de certeza para atraer inversiones, crear Fondos de Fomento y multiplicar el empleo de calidad en toda la Provincia”. La norma busca además promover la producción de contenidos audiovisuales en lenguas originarias y proteger la diversidad cultural; definir un nuevo régimen de licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual; establecer medidas para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito audiovisual y contempla sanciones para quienes incumplan.