El papa León XIV comienza su primer viaje al extranjero con visitas a Turquía y Líbano

Es la primera gira del Sumo Pontífice desde su asunción en 8 de mayo de este año. Los viajes del máximo representante de la Iglesia Católica cumplen el deseo de su antecesor, Francisco.

El Papa emprende su primer gira desde su asunción en mayo. VaticanNews

Bajo el lema "un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo" el papa León XIV comenzó su primer viaje fuera del Vaticano como Sumo Pontífice. En su gira, el máximo representante visitará primero a Turquía —con una escala simbólica en Iznik— para recordar los 1700 años del Primer Concilio de Nicea, y luego tendrá una segunda parada del 30 de noviembre al 2 de diciembre, en el Líbano. Así, dirá presente en países que formaban parte de la agenda de su antecesor, el papa Francisco.

El avión de Ita Airways despegó apenas antes de las 8, llevando a bordo al Pontífice y a la tradicional imagen de la Madre del Buen Consejo. Durante el saludo inicial a los 81 periodistas que lo acompañan en la “peregrinación” por Oriente Medio, León XIV insistió en un mensaje que marcará toda la travesía: "Esperamos anunciar, transmitir y proclamar lo importante que es la paz en todo el mundo. Más allá de cualquier diferencia, todos somos hermanos y hermanas".

El viaje de León XIV a Turquía La agenda comenzará en Ankara y continuará por la noche en Estambul. En territorio turco, tendrá lugar una ceremonia de bienvenida en el palacio presidencial, y después una reunión con el presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan, donde se prevé que se afrontará la delicada situación en Oriente Medio y las mediaciones para una tregua entre Ucrania y Rusia.

leon xiv 1 León llevará adelante la gira según la agenda y los deseos de Francisco. VaticanNews Mañana será el turno de Iznik, donde rezará junto al Patriarca Bartolomé y a representantes de diversas iglesias frente a iconos de Cristo y del Concilio, en las excavaciones de la antigua Basílica de San Neófito. Desde el 30 de noviembre, ya en territorio libanés, buscará acercar consuelo a una población castigada por crisis sucesivas.

Como ya es tradición desde los tiempos de Francisco, el Papa inició después la ronda de saludos asiento por asiento: un momento relajado de comentarios breves, selfies, pedidos de bendiciones e intercambio de obsequios.

Este viaje convierte a León XIV en el quinto Papa en visitar Turquía y cumple el deseo de Francisco de volver al país en mayo de 2025, tras su última visita en 2014. El punto culminante será, justamente, la conmemoración de Nicea. Leon xiv 3 Este viaje refleja la primera salida de León XIV como Papa. Reuters Durante el vuelo envió los tradicionales telegramas a los mandatarios de los países sobrevolados. Al presidente italiano Sergio Mattarella le expresó que su misión apunta a "encontrar a esa población, especialmente con los hermanos y hermanas en la fe, alentando caminos de paz y de fraternidad" y transmitió sus deseos de “progreso espiritual, civil y social” para Italia.