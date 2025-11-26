Macaulay Culkin se mostró abierto a una secuela de "Mi pobre angelito" y tiene una idea sobre como sería + Seguir en









La franquicia de Mi pobre angelito convirtió a Culkin en una de las estrellas infantiles más populares de Hollywood de la década de 1990.

Culkin reveló la única forma en la que volvería a la franquicía.

Macaulay Culkin declaró durante una reciente parada de su gira "Una Noche Nostálgica con Macaulay Culkin" que "no le haría ninguna gracia" volver como Kevin McCallister en una película secuela de Mi pobre angelito. Aunque añadió: "Tendría que ser perfecto". Afortunadamente, Culkin ya tiene una propuesta para una secuela que le interesaría hacer.

“Tenía una idea”, dijo Culkin. “Soy viudo o divorciado. Estoy criando a un hijo y todo eso. Trabajo muy duro y no le presto suficiente atención, y el niño se enfada conmigo, y luego me quedo fuera. [El hijo de Kevin] no me deja entrar... y es él quien me tiende trampas”.

La idea de Culkin para la secuela de Mi pobre angelito es reemplazar a los ladrones con Kevin McCallister, quien lucha con su propio hijo para volver a entrar en su casa durante las fiestas. El actor dijo: "La casa es una especie de metáfora de nuestra relación" y que su personaje tiene que "volver al corazón de su hijo". Esa es la explicación más clara que tengo. No soy completamente alérgico a ella, es justo lo que necesito.

El éxito de Mi pobre angelito La franquicia de Mi pobre angelito convirtió a Culkin en una de las estrellas infantiles más populares de Hollywood de la década de 1990 cuando la primera película se convirtió en un éxito de taquilla con 476 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 1990. Regresó para la secuela de 1992 Mi pobre angelito 2: perdido en New York. El director de Culkin, Chris Columbus, fue noticia en agosto cuando declaró a Entertainment Tonight que no debería hacerse una nueva película de la franquicia.

“Creo que 'Mi pobre angelito' realmente existe, no en este momento, pero fue un momento muy especial, y realmente no se puede recuperar”, dijo Columbus. “Creo que es un error intentar volver atrás y recuperar algo que hicimos hace 35 años. Creo que debería dejarse en paz”.

Ni Culkin ni Columbus participaron en Mi pobre angelito 3, la entrega de 1997, prácticamente olvidada. Una cuarta película se estrenó directamente en televisión en 2002. Disney intentó relanzar la franquicia en 2021 con la película exclusiva de Disney+ Mi pobre y dulce angelito, protagonizada por el joven revelación de Jojo Rabbit, Archie Yates.