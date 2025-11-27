Conmoción en Puerto Madero: un hombre murió tras arrojarse desde el Puente de la Mujer + Seguir en









El episodio ocurrió cerca de las 6:05 y fue presenciado por personas que a esa hora transitaban por la zona. Efectivos policiales, personal de Bomberos y médicos del SAME, trabajaron en el lugar.

Un hombre murió este jueves tras arrojarse al agua desde el Puente de la Mujer, ubicado en el barrio de Puerto madero. El cuerpo fue hallado por buzos tácticos de la Prefectura Naval Argentina que trabajaban en la zona.

El episodio ocurrió cerca de las 6:05 y fue presenciado por personas que a esa hora transitaban por la zona. Los testimonios coincidieron en que el joven no cayó accidentalmente, sino que “se arrojó al agua”, lo que activó de inmediato el operativo de emergencia. Según los testigos, se lo habría visto nadando por algunos minutos hasta que desapareció de la vista.

Tras el intenso operativo, el cuerpo del hombre, según testigos de entre 25 y 35 años, fue encontrado varios metros hacia el norte, cerca a la terminal de Buquebus. Trabajaron en la zona equipos de Policía de la Ciudad, SAME, y unidades tácticas con trajes de neopreno.

puente de la mujer hombre Las autoridades continúan investigando el episodio mientras se aguarda un parte oficial que confirme los resultados del operativo y la identidad del protagonista.

El operativo en el Puente de la Mujer Puerto Madero está dividido por diques de profundidad moderada y sin corriente, características que, según los especialistas, suelen facilitar las tareas de rescate.

Un agente táctico consultado explicó: “La profundidad aproximada del Dique 3 es de entre 5 y 7 metros. No hay corriente porque es un espejo de agua contenido”. Las autoridades quieren esclarecer cual era el estado en el que se encontraba el joven antes de lanzarse al agua. Los testigos subrayaron que “no fue un accidente”, sino una acción deliberada. Incluso, las barandas y medidas de seguridad del puente imposibilitan una caída casual, lo que refuerza la teoría de un salto voluntario.