La cinta será escrita y dirigida por Mike Flanagan. Será la primera película de terror protagonizada por Johansson.

Scarlett Johansson protagonizará la nueva película de El Exorcista del escritor y director Mike Flanagan producida por Blumhouse -Atomic Monster.

“Scarlett es una actriz brillante cuyas cautivadoras actuaciones siempre se sienten realistas y sólidas, desde películas de género hasta éxitos de taquilla del verano, y no podría estar más feliz de que se una a esta película de El Exorcista”, dijo Flanagan.

La participación de Johansson es una clara señal de que el estudio se toma en serio esta última versión de la franquicia, después de que la última película, El Exorcista: Creyente (2023 ), tuviera un rendimiento inferior al esperado, con 65,5 millones de dólares en EE. UU. y Canadá, y 136,2 millones de dólares a nivel mundial. Esto después de que NBCUni, Peacock y Blumhouse adquirieran los derechos a Morgan Creek por 400 millones de dólares en julio de 2021. David Gordon Green, el director de esa película, se retiró de la siguiente entrega.

Un nuevo desafío en la carrera de Scarlett Johansson El estudio se había estado reuniendo con varios talentos de primer nivel. Pero Johansson parecía la persona ideal tras ayudar a relanzar la franquicia Jurassic World el verano pasado con Jurassic World: Rebirth, que recaudó cerca de 869 millones de dólares a nivel mundial. Tras una reunión con los productores y Flanagan, Johansson se unió para liderar el relanzamiento de otra franquicia emblemática. El proyecto también le da a Johansson su primera película de terror oficial en su larga y exitosa carrera.

La película contará una historia completamente nueva ambientada en el universo de El Exorcista y no es una secuela de El Exorcista: Creyente.

Está producida por Blumhouse-Atomic Monster, Morgan Creek Entertainment y Flanagan, quien también escribirá y dirigirá, a través de su sello Red Room Pictures. Alexandra Magistro también será productora ejecutiva para Red Room Pictures. David Robinson produce para Morgan Creek Entertainment. Jason Blum y Ryan Turek son los productores y productores ejecutivos, respectivamente, de Blumhouse-Atomic Monster. Johansson recientemente hizo su debut como directora con el drama de Sony Pictures Classics Eleanor the Great , que se estrenó mundialmente en el Festival de Cine de Cannes. Próximamente se la puede ver en la película de James Gray Paper Tiger, junto a Miles Teller y Adam Driver.

