Alerta meteorológica por tormentas en el AMBA: a qué hora se esperan las lluvias y cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA espera una jornada lluviosa con máxima superior a 30 grados. El SMN emitió alerta amarilla y naranja por térmicas altas y tormentas.

Este jueves se presenta con cielo parcialmente nublado en la mañana. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un jueves con lluvia, panorama que se extiende al resto de la provincia, con mínima de 21 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y calor extremo para un total de diez provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Gran parte de la provincia de Buenos Aires será protagonista de las lluvias que se presentan este jueves. En principio, será en varias localidades desde San Pedro, Baradero, Campana, San Fernando, pasando por Cañuelas, San Vicente, Loma Verde, San Miguel del Monte, General Guido, Maipú, entre otras, en sentido hacia el sur.

Por otro lado, el clima para el área metropolitana cuenta con cielo parcialmente nublado en la mañana, pasando a mayormente nublado desde la tarde y con probabilidad de tormentas fuertes en la noche con probabilidad de precipitaciones entre 40% y 70%. Por su parte, las temperaturas se ubicarán entre los 21 y 32 grados.

La temperatura descenderá a 26°, con vientos del sector norte que seguirán soplando a velocidades entre 7 y 12 km/h.

Para el SMN, el buen clima volverá el viernes, aunque con un leve descenso térmico. Se espera un cielo mayormente nublado en las primeras horas y parcialmente nublado desde la tarde, con una mínima de 18 y una máxima de 27.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1993975477216612863&partner=&hide_thread=false 27 NOV #Alertas para hoy:



Temperaturas extremas: #calor

Efecto moderado a alto en la salud

Efecto leve a moderado en la salud



#Tormenta

Lluvias intensas

15-60 mm con ráfagas ≥ 75 km/h

Granizo



Más info y recomendaciones: https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/cDYtoGJlOg — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 27, 2025 En el caso de las lluvias, se espera que las mismas regresen al AMBA el sábado con mal tiempo durante toda la jornada, que tendrá marcas de entre 17 y 21 grados. Se esperan precipitaciones aisladas en la madrugada y mañana, junto a tormentas aisladas en la tarde y noche. Por último, el domingo se mantendría con mal clima a la espera de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a lluvias aisladas en la tarde y noche. Ese día, las temperaturas estarán entre los 16 y 22 grados. Alerta por tormentas: cuáles son las provincias afectadas En paralelo a Buenos Aires, el organismo emitió alerta amarilla por tormentas para La Rioja, Mendoza, San Luis, sector oeste de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. En el área se espera actividad "de variada intensidad" con chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas mayores a 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevé una precipitación acumulada entre 30 y 60 mm.



A su vez, existe una alerta amarilla y naranja por calor extremo para el norte de Mendoza y la región límite entre La Pampa, Neuquén y Río Negro.