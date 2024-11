La razón por la cual Traniela Campolieto se sacó la peluca en medio de una discusión en televisión

“¡Para! Te estás excediendo en lo que me estás diciendo y además me estás llevando a un punto en donde yo no pertenezco. Vos me decís ‘con esto estás ensuciando a la comunidad’ ¿Qué suciedad estoy poniendo en la comunidad? Absolutamente ninguna. Yo estoy en mis días libres, tomando algo con mis compañeros de trabajo. ¿Qué tipo de perjuicio le hago a la comunidad? Absolutamente ninguno”, respondió Traniela.

Luego, aseguró: “Yo soy una persona libre. No tengo responsabilidades por lo que pasa en una comunidad o deja pasar una comunidad en su totalidad hacia mí. Quiere decir que entonces vos me estás limitando, me estás cancelando y yo no puedo divertirme una tarde y no puedo tomar algo con mis amigos”.

En medio de la discusión, Nacho Otero opinó: “Quizás por haber sido la primera comandante trans de Aerolíneas Argentinas, ¿no pensás que estás ocupando cierto lugar de ejemplaridad dentro de la comunidad?”. “No nos pagan nuestros salarios con sus impuestos. Nosotros no somos empleados de la gente, somos empleados de una empresa”, afirmó Traniela con respecto a su puesto de trabajo.

Luego, agregó: “Y esa empresa es con fines de lucro, nosotros no somos empleados públicos. Entonces no hay ninguna responsabilidad de parte mía sobre qué hago que dejo de hacer mi tiempo libre. Yo soy una persona libre, no tengo ninguna responsabilidad de nada”.

“Es que me parece tanto más interesante eso que estás contando que a veces la picantees al divino botón y que el mensaje que se dé...”, empezó diciendo Enzo Aguilar aunque Traniela lo interrumpió: “O sea, vos querés decirme a mí que yo no sea picante. A vos te parece que yo soy picante y me estás limitando...”.

“No, para nada. Vos sos libre de hacer lo que quieras”, le respondió el humorista quien, más adelante, agregó: “Estamos en el año 2024 y estamos dando muchísimos pasos importantes. Que vos te expongas en foto en ropa interior o con peluca y hagas estos cantitos... sos libre, a mí no me molesta. Pero lo que le puede pasar a la otra persona es que el mensaje que se dé es cualquier persona se pone peluca y nos canta y nos boludea. Entonces el mensaje es rarísimo”.

“Yo soy pelada. Y uso peluca porque soy pelada y aparte porque me gustan. Y no tengo problema en estar pelada. Y si querés, voy acá atrás y me cambio y estoy vestida como él”, respondió Traniela mientras se sacaba la peluca en vivo.

“Lo que les quiero decir es que yo tenga peluca, no tenga peluca, que esté vestida como él, esté vestida como vos... no dejo de ser una mujer. Porque tiene que ver con el sentimiento profundo de la entidad. Recibí muchísimos ataques de parte del colectivo, pero no, no sé quién es el colectivo. Tres o cuatro mujeres trans que son de la tele, carismáticas. Yo me quiero divertir, ¿entendés? Yo me divierto todo el tiempo y no dejo de ser una mujer por divertirme. El mensaje es: la libertad es total. Porque somos seres humanos como cualquiera. No hay límites. Y si yo estoy en el tiempo libre, en mi trabajo, puedo hacer lo que quiera. No tengo responsabilidades sobre un colectivo. ¿Dónde está el colectivo? ¿Quién me llamó? Absolutamente nadie. ¿Quién me acompañó? Absolutamente nadie”, respondió Traniela.