La sangrienta película de terror de Prime Video que no te dejará dormir

Prime Video suma a su lista de películas un terror sin respiro.

Esta película suma tensión sostenida al catálogo de Prime Video, ideal para maratonear de noche. Prime Video

El terror marítimo volvió a ganar lugar en el streaming y, en pleno furor por las películas de tiburones, Prime Video suma una apuesta que juega con el miedo más primitivo: el océano como jaula. La premisa mezcla suspenso, supervivencia y una amenaza que no siempre viene de abajo.

Con 1 hora y 38 minutos, Animales peligrosos se apoya en una idea tan simple como cruel: cuando el mar rodea, no hay salida fácil. La dirección de Sean Byrne y el guion de Nick Lepard empujan la tensión escena a escena, con un trío protagonista que no da respiro.

cbe688e93ae050daf96e3488ef833ea9 El terror se apoya en el encierro y en la tensión a bordo, con el océano como amenaza constante en Prime Video. Prime Video De qué trata Animales peligrosos, el estreno de Prime Video Zephyr, una surfista audaz y de intuición filosa, cae en manos de un asesino en serie con una obsesión inquietante por los tiburones. La atrapa y la mantiene cautiva en un barco aislado, donde cada minuto cuenta y el océano se transforma en un aliado del horror.

El plan del captor no se limita al encierro: prepara un ritual macabro para usarla como carnada y alimentar a los depredadores que lo fascinan. Entre juegos psicológicos, decisiones límite y una lucha contra el pánico, Zephyr necesita apelar a su astucia para escapar antes de que el viaje se convierta en sentencia.

Prime Video: tráiler de Animales peligrosos

Jai Courtney

Josh Heuston

Rob Carlton

Ella Newton

Liam Greinke