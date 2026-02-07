El terror marítimo volvió a ganar lugar en el streaming y, en pleno furor por las películas de tiburones, Prime Video suma una apuesta que juega con el miedo más primitivo: el océano como jaula. La premisa mezcla suspenso, supervivencia y una amenaza que no siempre viene de abajo.
La sangrienta película de terror de Prime Video que no te dejará dormir
Prime Video suma a su lista de películas un terror sin respiro.
Con 1 hora y 38 minutos, Animales peligrosos se apoya en una idea tan simple como cruel: cuando el mar rodea, no hay salida fácil. La dirección de Sean Byrne y el guion de Nick Lepard empujan la tensión escena a escena, con un trío protagonista que no da respiro.
De qué trata Animales peligrosos, el estreno de Prime Video
Zephyr, una surfista audaz y de intuición filosa, cae en manos de un asesino en serie con una obsesión inquietante por los tiburones. La atrapa y la mantiene cautiva en un barco aislado, donde cada minuto cuenta y el océano se transforma en un aliado del horror.
El plan del captor no se limita al encierro: prepara un ritual macabro para usarla como carnada y alimentar a los depredadores que lo fascinan. Entre juegos psicológicos, decisiones límite y una lucha contra el pánico, Zephyr necesita apelar a su astucia para escapar antes de que el viaje se convierta en sentencia.
Prime Video: tráiler de Animales peligrosos
Prime Video: elenco de Animales peligrosos
Hassie Harrison
Jai Courtney
Josh Heuston
Rob Carlton
Ella Newton
Liam Greinke
