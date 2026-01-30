Una desaparición, drama y giros inesperados: de qué trata "All Her Fault", el éxito de Prime Video + Seguir en









La estrella de "Succession", Sarah Snook, regresa a la pantalla con una historia perturbadora que ya se posiciona como lo más visto de la plataforma.

Sarah Snook y Michael Peña protagonizan la serie disponible en Prime Video.

All Her Fault es una de las series del momento, en poco tiempo se convirtió es un verdadero éxito de reproducciones y de crítica, lo cual la llevo a posicionarse como la más vista de Prime Video en la actualidad.

La ficción de ocho capítulos está basada en el bestseller homónimo escrito por la autora irlandesa Andrea Mara y publicado en 2021. Su protagonista Sarah Snook se llevó recientemente un premio Critics' Choice Awards por su actuación en la serie.

De qué trata All Her Fault La trama comienza con un disparador aterrador: Marissa Irvine llega a una casa en un barrio residencial de Dublín para recoger a su hijo, Milo. Sin embargo, al tocar la puerta, se encuentra con una mujer que no reconoce y que le asegura que allí no hay ningún niño. Lo que empieza como una confusión se convierte rápidamente en un secuestro que involucra a todo el círculo social de la protagonista, revelando que nadie en su entorno es tan inocente como parece.

Sarah Snook como Marissa Irvine, una administradora de patrimonio que entra en pánico por la desaparición de su hijo.

como Marissa Irvine, una administradora de patrimonio que entra en pánico por la desaparición de su hijo. Jake Lacy como Peter Irvine, esposo de Marissa, quien se dedica al comercio de materias primas además de dar apoyo financiero a su hermana Lia.

como Peter Irvine, esposo de Marissa, quien se dedica al comercio de materias primas además de dar apoyo financiero a su hermana Lia. Dakota Fanning como Jenny Kaminski, una madre cuyo hijo es amigo de Milo, además de convertirse en la mejor aliada de Marissa.

como Jenny Kaminski, una madre cuyo hijo es amigo de Milo, además de convertirse en la mejor aliada de Marissa. Jay Ellis como Colin Dobbs, mejor amigo de Marissa y compañero de negocios.

como Colin Dobbs, mejor amigo de Marissa y compañero de negocios. Abby Elliott como Lia Irvine, hermana de Peter quien es una adicta en recuperación.

como Lia Irvine, hermana de Peter quien es una adicta en recuperación. Michael Peña como el Detective Alcaras, encargado de la investigación policial sobre la desaparición de Milo.

como el Detective Alcaras, encargado de la investigación policial sobre la desaparición de Milo. Thomas Cocquerel como Richie Kaminski, maestro de bachillerato y esposo de Jenny.

como Richie Kaminski, maestro de bachillerato y esposo de Jenny. Daniel Monks como Brian Irvine, hermano discapacitado de Peter y Lia, quien trabaja como un agente de ventas de materias primas. La serie ha sido desarrollada para la plataforma Peacock y cuenta con la dirección de Minkie Spiro (Better Call Saul, Downton Abbey).

La crítica ya la posiciona como la "sucesora" de éxitos como Big Little Lies o The Undoing, debido a su combinación de drama familiar y misterio policial de alta gama.