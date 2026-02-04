Las adaptaciones de videojuegos dejaron de ser una promesa y se transformaron en un imán para el streaming. En ese mapa, Prime Video jugó fuerte con una serie que cruzó fandom y curiosos: Fallout. Ahora, la plataforma redobló la apuesta con una movida que cambió el acceso y encendió la conversación.
Prime Video sorprendió subiendo su mejor serie a Youtube para promocionar la segunda temporada
La plataforma tomó una decisión poco habitual con esta serie furor de Prime Video y habilitó sus episodios gratis para captar nuevos espectadores.
El plan no apuntó solo a los fans de siempre: también buscó sumar a quienes todavía no se animaron a entrar a este universo retrofuturista. Con episodios disponibles sin costo en YouTube, la estrategia instaló un “mirala ya” antes de que la historia pegue un giro clave en la nueva tanda.
De qué trata Fallout, la serie estrella de Prime Video
En Fallout, el mundo quedó patas para arriba tras un apocalipsis nuclear ocurrido en 2077. Dos siglos después, los habitantes de refugios subterráneos vivían con cierta comodidad, pero una serie de hechos los empujó a volver a la superficie. Afuera los esperaba un territorio desolado, raro y brutal, con una estética anclada en los años 50.
La trama sigue distintas miradas sobre ese “yermo”: desde quienes salen por primera vez y chocan con una violencia inesperada, hasta personajes curtidos por la intemperie que aprendieron a sobrevivir a cualquier precio. En el medio aparecen guiños clásicos del universo Fallout, con tecnología, símbolos y bebidas icónicas que funcionan como marcas de identidad.
Prime Video: tráiler de Fallout
Prime Video: elenco de Fallout
Ella Purnell
Aaron Moten
Walton Goggins
Moisés Arias
