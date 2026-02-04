Prime Video sorprendió subiendo su mejor serie a Youtube para promocionar la segunda temporada + Seguir en









La plataforma tomó una decisión poco habitual con esta serie furor de Prime Video y habilitó sus episodios gratis para captar nuevos espectadores.

La apuesta de Prime Video que mezcla acción y humor oscuro en un universo retrofuturista y atrae a nuevos públicos más allá del streaming. Freepik

Las adaptaciones de videojuegos dejaron de ser una promesa y se transformaron en un imán para el streaming. En ese mapa, Prime Video jugó fuerte con una serie que cruzó fandom y curiosos: Fallout. Ahora, la plataforma redobló la apuesta con una movida que cambió el acceso y encendió la conversación.

El plan no apuntó solo a los fans de siempre: también buscó sumar a quienes todavía no se animaron a entrar a este universo retrofuturista. Con episodios disponibles sin costo en YouTube, la estrategia instaló un “mirala ya” antes de que la historia pegue un giro clave en la nueva tanda.

fallout-season-2-whos-confirmed-to-return-and-whos-new_h4j3 Fallout se volvió la serie más comentada de Prime Video y ahora suma una ventana gratuita en YouTube. Prime Video De qué trata Fallout, la serie estrella de Prime Video En Fallout, el mundo quedó patas para arriba tras un apocalipsis nuclear ocurrido en 2077. Dos siglos después, los habitantes de refugios subterráneos vivían con cierta comodidad, pero una serie de hechos los empujó a volver a la superficie. Afuera los esperaba un territorio desolado, raro y brutal, con una estética anclada en los años 50.

La trama sigue distintas miradas sobre ese “yermo”: desde quienes salen por primera vez y chocan con una violencia inesperada, hasta personajes curtidos por la intemperie que aprendieron a sobrevivir a cualquier precio. En el medio aparecen guiños clásicos del universo Fallout, con tecnología, símbolos y bebidas icónicas que funcionan como marcas de identidad.

Prime Video: tráiler de Fallout Embed - Fallout | Temporada 1 - Capítulo 1 Prime Video: elenco de Fallout Ella Purnell

Aaron Moten

Walton Goggins

Moisés Arias