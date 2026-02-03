¡Atención, amantes de la música! Un nuevo documental sobre el artista más famoso de la historia ya llega a Amazon Prime Video + Seguir en









La plataforma anunció el próximo estreno de uno de sus documentales musicales más grandes hasta el momento.

La producción incluye material inédito, imágenes de archivo poco vistas, entrevistas personales y reflexiones del músico, así como de músicos y personas cercanas a él.

Amazon Prime Video renueva su catálogo de cara a 2026, y suma una amplia lista de estrenos que buscan refrescar su oferta. Entre nuevas series, regresos esperados y películas originales, el primer mes del año se presenta como un período clave para la plataforma dentro del universo del streaming.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese contexto, Prime Video apuesta por contenidos especiales para los fanáticos de la música y el cine. Uno de los títulos más destacados llegará durante este mes, y repasará la historia de uno de los artistas británicos más influyentes de todos los tiempos. A continuación, todo lo que tenés que saber para no perderte su estreno.

man-on-the-run-paul-mccartney De qué trata "Man on the Run", el documental sobre Paul McCartney El film-documental narra cómo McCartney afrontó el reto de empezar de cero, tras el histórico fin de The Beatles en Liverpool durante 1970, una etapa que él mismo describe como "llena de incertidumbre y preguntas" sobre su futuro creativo.

El documental sigue su evolución musical y emocional, mientras forma la banda "Wings", junto a su esposa Linda McCartney, enfrentando desafíos personales y artísticos para construir una nueva identidad fuera de The Beatles.

Tráiler de "Man on the Run" Embed - Paul McCartney: Man on the Run - Official Trailer | Prime Video Quién aparecerá en "Man on the Run" La producción incluye material inédito, imágenes de archivo poco vistas, entrevistas personales y reflexiones de McCartney, así como de músicos y personas cercanas a él.

Dirigido por el ganador del Oscar Morgan Neville, el documental presenta el relato con profundidad, para explorar tanto el lado humano como el creativo de McCartney durante una de las etapas más definitorias de su carrera. Tras una proyección limitada en cines el 19 de febrero de 2026, “Man on the Run” estará disponible en Prime Video a nivel global, desde el 27 de febrero de 2026.