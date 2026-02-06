Prime Video se adelanta a San Valentín con una película llena de romance + Seguir en









Una historia centrada en la carrera laboral de una productora televisiva con mucho lugar para el amor.

Un estreno imperdible de Prime Video para empezar a vivir San Valentín. Imagen: Amanda Matlovich/Prime Video

Prime Video decidió anticiparse a la temporada de San Valentín y sumó a su catálogo una nueva comedia romántica pensada para quienes buscan una historia ligera, emocional y centrada en las relaciones de pareja. La plataforma apuesta así por contenidos románticos que suelen tener gran recepción en estas fechas.

La película en cuestión es Relationship Goals, una propuesta que combina romance, humor y conflictos sentimentales en una trama contemporánea que apunta tanto al entretenimiento como a la identificación del público con sus protagonistas.

Relationship Goals Basada en el best seller de The New York Times, esta película imperdible ya está en Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata Relationship Goals, la nueva película de Prime Video La trama sigue a Leah Caldwell, una productora televisiva que está a punto de alcanzar un gran logro profesional al aspirar a dirigir uno de los programas matutinos más importantes de Nueva York. Su camino se complica cuando su expareja aparece como competidor directo por el mismo puesto.

Jarrett Roy asegura haber cambiado tras leer un libro sobre relaciones amorosas, lo que reaviva viejos sentimientos y genera tensiones entre ambos. Mientras Leah intenta concentrarse en su carrera, la química entre los dos vuelve a poner en juego la posibilidad de una segunda oportunidad.

La historia combina romance, humor y reflexiones sobre la vida sentimental y profesional, explorando cómo el pasado puede influir en decisiones presentes y en la forma de entender el amor.

Prime Video: tráiler de Relationship Goals

Prime Video: elenco de Relationship Goals Kelly Rowland (Leah Caldwell)

Cliff “Method Man” Smith (Jarrett Roy)

Matt Walsh (Dan Milken)

Robin Thede

Annie Gonzalez