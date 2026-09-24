La semana que cambió el rock: a 35 años del lanzamiento de discos icónicos de Nirvana, Red Hot Chili Peppers y Primal Scream

En un lapso de apenas unas horas llegaron a las disquerías de todo el mundo obras destinadas a demoler la estética imperante y refundar la sensibilidad musical para la década que comenzaba.

La última semana de septiembre de 1991 es, sin lugar a dudas, el epicentro de un año que cambió para siempre la historia del rock y la cultura popular . En un lapso de apenas unas horas llegaron a las disquerías de todo el mundo obras destinadas a demoler la estética imperante y refundar la sensibilidad musical para la década que comenzaba: Nevermind de Nirvana, Blood Sugar Sex Magik de Red Hot Chili Peppers y Screamadelica de Primal Scream.

A tres décadas y media de aquel estallido, el análisis de 1991 exige entenderlo no como un mero catálogo de grandes discos, sino como la grieta definitiva por la que el underground, la cultura rave, el metal y el rock alternativo asaltaron el consumo masivo global.

El 24 de septiembre de 1991 el planeta despertó con una nueva banda sonora. El lanzamiento de Nevermind supuso una verdadera sacudida cultural. Con la producción pulida pero muscular de Butch Vig (de Garbage) y la mezcla demoledora de Andy Wallace , el trío integrado por Kurt Cobain , Krist Novoselic y Dave Grohl logró sintetizar la furia ruidosa del punk con una sensibilidad melódica heredada de los Beatles.

El impacto de " Smells Like Teen Spirit" actuó como un misil de demolición contra el hair metal ochentero y la estética acartonada del pop comercial de la época. Para Nirvana, el éxito implicó una paradoja trágica: convirtió a un muchacho angustiado de Aberdeen en el vocero involuntario de la Generación X, dinamitando la delgada línea entre la ética del do it yourself y el vértigo del negocio multinacional. Nevermind no solo desplazó a Michael Jackson del número uno del ranking Billboard; desarticuló las certezas de la industria discográfica al demostrar que la desazón juvenil podía ser el fenómeno comercial más poderoso de la época.

Ese mismo 24 de septiembre vio la luz Blood Sugar Sex Magik , el disco grabado en la mansión embrujada de Laurel Canyon por los Red Hot Chili Peppers bajo la tutela de Rick Rubin . La banda californiana logró perfeccionar su híbrido de funk, punk y metal pesado, inyectándole una madurez compositiva e introspectiva inédita. El trabajo rítmico descollante de Flea y Chad Smith , sumado a la guitarra caleidoscópica de John Frusciante y la voz cada vez más expresiva de Anthony Kiedis , engendró gemas que iban desde el desenfreno groove de "Give It Away" hasta la desnudez poética de " Under the Bridge" .

El álbum catapultó a los Peppers a la escala de estadios globales, pero el costo humano fue inmediato: abrumado por la masividad repentina y las presiones de las giras mundiales, Frusciante abandonaría la formación en plena gira japonesa un año después, inaugurando una relación tan tormentosa como creativa con el grupo.

Casi en simultáneo, del otro lado del Atlántico, Primal Scream publicaba el 23 de septiembre Screamadelica, la pieza conceptual que dinamitó las fronteras entre el rock de guitarras y la cultura de club. Liderados por Bobby Gillespie y moldeados por la visión eufórica y hedonista del DJ y productor Andrew Weatherall, los escoceses tomaron la psicodelia tradicional y la sumergieron en el pulso del acid house y la cultura del éxtasis que dominaba la escena británica.

Canciones como "Loaded", "Come Together" o "Movin' On Up" funcionaron como el himno generacional de una juventud que buscaba la catarsis comunitaria en las pistas de baile. Screamadelica no solo transformó a Primal Scream en referentes absolutos de la vanguardia británica, sino que sentó las bases estilísticas sobre las que pivotearía todo el Britpop y el indie dance de los años noventa.

El año de la masificación: CDs, MTV y la nueva escala del negocio musical

Reducir 1991 únicamente a los lanzamientos de fines de septiembre sería ignorar la avalancha de placas monumentales que se acumularon a lo largo de esos doce meses. Pocas semanas antes del terremoto de Nirvana, Pearl Jam editaba Ten, una obra prima atravesada por la voz desgarrada de Eddie Vedder y una arquitectura de guitarras deudora del rock clásico de los setenta que rápidamente escaló posiciones hasta competir cabeza a cabeza por el trono del grunge y definir la carga emotiva de una generación.

Paralelamente, el metal y el hard rock vivían sus propios procesos de metamorfosis e hipermasificación a escala planetaria:

Metallica (The Black Album): Producido por Bob Rock, el quinteto de la Bahía de San Francisco abandonó las estructuras complejas y progresivas del thrash técnico para abrazar el peso seco, conciso y accesible de los riffs lentos. Con " Enter Sandman" , " Sad But True" y la balada " Nothing Else Matters" , la banda vendió decenas de millones de copias, redefiniendo el alcance comercial del heavy metal en los medios masivos.

Guns N' Roses (Use Your Illusion I y II): En el punto más alto y megalómano de su carrera, la banda de Axl Rose y Slash lanzó un ambicioso álbum doble el mismo día a la medianoche. Entre la épica sinfónica de " November Rain" , los arreglos complejos de " Estranged" y la agresión callejera de " You Could Be Mine" , demostraron que el rock de estadios podía ser hiperbólico, peligroso y conceptualmente desmesurado al mismo tiempo.

U2 (Achtung Baby): Desde los históricos estudios Hansa de Berlín, el cuarteto irlandés se deconstruyó a sí mismo tras el éxito de Rattle and Hum. Incorporando influencias de la música industrial, la electrónica europea y ritmos oscuros, entregaron su trabajo más arriesgado, irónico y fascinante con himnos como " One" y " Mysterious Ways" .

Soundgarden (Badmotorfinger) y R.E.M. (Out of Time): Muestras claras de un abanico sonoro hiperactivo donde la pesadez densa de Seattle en afinaciones bajas convivía armónicamente con el pop refinado, acústico y de autor de "Losing My Religion", un tema encabezado por una mandolina que dominó las radios de todo el globo.

Este estallido creativo fue potenciado por dos engranajes fundamentales del capitalismo cultural de los noventa: la consolidación definitiva del Compact Disc (CD) como formato dominante de consumo y el reinado indiscutido de MTV. La transición tecnológica hacia el audio digital infló las arcas de las grandes cadenas discográficas, que vieron cómo el público recompraba catálogos enteros en CD mientras desembolsaba abultadas sumas por los nuevos lanzamientos.

Nirvana presentando "Nevermind" en una tienda de discos de Minnesota en 1991.

Por su parte, la cadena televisiva MTV se transformó en la aduana estética e ideológica global. Un videoclip con rotación intensiva en el horario central de la pantalla chica podía convertir a una banda de garaje en un fenómeno de ventas global en cuestión de días, convirtiendo a la narrativa visual y a la estética del grupo en insumos tan determinantes como la propia composición musical.

La trinchera local: la refundación del rock nacional en 1991

Mientras el mercado anglosajón reordenaba su mapa de poder, la escena argentina atravesaba su propia bisagra histórica. Con la llegada de la convertibilidad económica y la consolidación de un circuito subterráneo que ardía tanto en los suburbios del Gran Buenos Aires como en los míticos reductos porteños, el año 1991 entregó una cosecha de álbumes fundacionales para el rock nacional. Al igual que lo ocurrido a nivel global, los consagrados se reinventaban con producciones de altísima sofisticación mientras una nueva capa de bandas emergentes irrumpía para tomar el relevo de la calle.

Por un lado, las figuras históricas del rock de autor mostraron una madurez poética y sonora inolvidable:

Luis Alberto Spinetta (Pelusón of Milk): Concebido en un clima de Intimidad hogareña y serenidad personal, el álbum significó una pausa reflexiva y luminosa en la vasta discografía del Flaco. Con gemas de rotación masiva como " Seguir viviendo sin tu amor" , Spinetta demostró su capacidad intacta para confeccionar canciones de una elegancia melódica imbatible, combinando la poesía más pura con los nuevos estándares de producción de la década.

Charly García & Pedro Aznar (Tango 4): La continuación de la alianza creativa que había comenzado con Tango en los ochenta alcanzó en esta entrega una profundidad emocional desgarradora. En medio de un contexto convulso para Charly, la dupla firmó piezas maestras del cancionero popular como "Tu amor" y "Hablando a tu corazón", fusionando capas sintéticas, arreglos vocales exquisitos y una sensibilidad única que balanceaba el dolor con la belleza.

La Renga publicó un disco clave en su historia en 1991.

En simultáneo, la desintegración de paradigmas ochenteros y el nacimiento de nuevas subculturas urbanas dieron paso a la emergencia de formaciones que moldearían el sonido del rock argentino en los años venideros:

La Renga (Esquivando Charcos): Grabado con recursos mínimos y distribuido inicialmente en formato cassette por los propios integrantes de la banda, este trabajo representa el punto cero del rock barrial de los noventa. Con la guitarra cruda y la voz juvenil de Gustavo "Chizzo" Nápoli en temas como " Buseca y vino tinto" , el cuarteto de Mataderos sembró las bases de una mística comunitaria que en poco tiempo pasaría de las plazas del barrio a llenar estadios de fútbol.

Hermética (Ácido Argentino): Considerado de forma unánime como la obra cumbre del metal pesado nacional. Con la pluma afilada e incisiva de Ricardo Iorio y el sonido compacto de la banda, el disco trazó una radiografía social contundente de la Argentina de la época, retratando la desocupación, la marginación social y la pérdida de identidad con una fuerza poética y sonora que influyó a generaciones enteras de músicos.

Las Pelotas (Corderos en la noche) y Divididos (Acariciando lo áspero): Tras la trágica muerte de Luca Prodan y la consecuente disolución de Sumo, dos fuerzas contrapuestas nacieron de sus cimientos. Las Pelotas, de la mano de Alejandro Sokol y Germán Daffunchio , entregó su debut con un perfil melancólico, crudo y combativo; mientras tanto, el power trío de Ricardo Mollo y Diego Arnedo prendió fuego la escena con un álbum demoledor, donde el funk pesado, los riffs oxidados y la célebre relectura de " El arriero" de Atahualpa Yupanqui reinventaron las fronteras del rock pesado argentino.

Rata Blanca (Guerrero del Arco Iris): En la vertiente del hard rock y el heavy metal de corte neoclásico, la banda liderada por la guitarra virtuosa de Walter Giardino y la voz de Adrián Barilari alcanzó el pico de su popularidad. Apoyado en el éxito masivo del tema homónimo y la balada "Mujer amante" (lanzada poco antes), el grupo llenó teatros y estadios, consolidando la masificación del género en toda América Latina.

El rock argentino de 1991 funcionó como un canalizador de tensiones sociales y búsquedas artísticas: mientras absorbió la sofisticación técnica y la potencia sonora del mercado internacional que llegaba a través de las importaciones y las primeras visitas internacionales masivas a Buenos Aires, construyó un lenguaje propio, arraigado al asfalto de los barrios, la resistencia lírica y la necesidad urgente de dar voz a una juventud en plena transformación.

El legado indeleble de un año irrepetible

A 35 años de distancia, 1991 no se percibe como una simple coincidencia en el calendario discográfico, sino como el último gran Big Bang de la música de guitarras antes de que la fragmentación digital, el consumo a la carta y la dispersión de las audiencias modificaran para siempre las reglas del negocio del entretenimiento. Fue el año donde la tensión histórica entre lo subterráneo y lo comercial se disolvió, demostrando que la angustia juvenil, el compromiso social, la exploración psicodélica y la distorsión pura podían ocupar el centro del escenario global sin perder su carga de autenticidad.

Escuchar hoy Nevermind, Blood Sugar Sex Magik, Screamadelica o las producciones nacionales que vieron la luz en aquellos doce meses implica reencontrarse con una electricidad pura que no ha perdido su intensidad original. Aquella gloriosa semana de septiembre de 1991 —y el año inolvidable que la albergó— no solo definió la identidad de toda una década: fijó un estándar de urgencia artística y verdad sonora que sigue funcionando como el faro al que el rock siempre debería regresar.