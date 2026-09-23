"Mis Muertos Tristes": la serie de Netflix que le da vida a los fantasmas de Mariana Enríquez

"Mis Muertos Tristes": la serie de Netflix que le da vida a los fantasmas de Mariana Enriquez.

El terror de Mariana Enriquez llegó a Netflix. “Mis Muertos Tristes” es una reinterpretación del cuento que lleva el mismo nombre y también “Julie”, textos que forman parte del libro “Un Lugar Soleado para Gente Sombría”. Fue el director chileno Pablo Larraín (“Jackie”, “Spencer”) el encargado de convertirlo en una serie. El gen argentino está en su elenco conformado por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Carlos Portaluppi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez.

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“Mis Muertos Tristes” sigue a Ema (Mercedes Morán), quien ve fantasmas. Después de tantos años de convivir con ellos, no se espanta si se los cruza por el barrio o si los escucha gritar antes de dormir. Incluso se refugia en uno de ellos: su mamá, reciente fallecida. Por este motivo decide mudarse a su casa para así estar cerca de ella. Sin embargo, no es la única que tiene este don o maldición, según quien lo mire. Cuando su hermana llega a visitarla proveniente de Estados Unidos con su propia familia, Ema descubre que su sobrina Julie (Carolina Alvarez) también ve muertos. Pero su vínculo tiene una particularidad, ya que ella además tiene relaciones sexuales con los fantasmas.

Carolina Álvarez interpreta a Julie, quien tiene relaciones sexuales con fantasmas. La hija de Ema (Dolores Fonzi) está acostumbrada al sexto sentido de su madre, pero los padres de Julie, no. Entonces la protagonista descubre la verdadera intención de la visita de su hermana: internar a su hija. El intento de adormecerla dura poco y su sobrina logra escapar del psiquiátrico. Sin embargo, no logran localizarla. ¿Acaso se esfumó con sus fantasmas?

Aunque el elemento de terror parece evidente, Mariana Enriquez se caracteriza por retratar la oscuridad de lo cotidiano. Mientras Ema busca a su sobrina, el barrio se degradan. Los vecinos se refugian en sus techos, los balazos hacen eco entre los edificios y la inseguridad se vuelve natural.

Esta protagonista no solo convive con el fantasma de su madre, sino también con las víctimas de gatillo y golpes, a quienes tiene que calmar y orientar. “Todo en el cuerpo es un proceso. La muerte también”, escribió la escritora argentina en el cuento. Aquellos que tuvieron un final trágico repiten una y otra vez sus muertes. Ema ya está familiarizada con este estrés postraumático fantasmal, pero los vecinos no. Y acá se pronuncia el otro hecho sobrenatural: con la desaparición de Julie, el barrio empieza a escuchar a los muertos. Parece que, al final, nadie puede librarse de sus fantasmas.

Mercedes Moran encarna a Ema, quien se convierte en el puente entre los vivos y los muertos. Los cuentos de Mariana Enriquez llegaron a Netflix “No se puede vivir con tanto veneno”, canta Shakira a lo largo de los episodios. Los fantasmas despiertan a los vecinos. Y aunque Ema hace lo posible para tranquilizarlos, el barrio entenderá a la fuerza el famoso dicho que afirma que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Entre los gritos y llantos del más allá, también se hace oír la voz de Mercedes Sosa con “Alfonsina y el Mar”. Una metáfora de qué tan perdidas están las protagonistas. No es sencillo caminar entre la vida y la muerte. Los colores de la serie también van en temática con la trama: carecen de vitalidad. El universo de la serie es sombrío, vacío e inquietante. Y de esta forma, es inevitable preguntarse quiénes son los que verdaderamente están tristes. Dolores Fonzi interpreta a la hija de Ema (Mercedes Morán), quien se reencuentra con sus fantasmas. “Es una tercera idea”, explicó Pablo Larraín en una entrevista. Dos cuentos de Mariana Enríquez se unieron para retratar a un barrio que aprende a hacer las paces con sus fantasmas. Antes de su estreno, no solo fue ovacionada en el Festival de Cine de San Sebastián, sino que también fue elogiada por el maestro del terror Stephen King. Ahora que la miniserie ya está disponible en Netflix, llegó el momento de que el público navegue entre los vivos y los muertos. Ficha Técnica "Mis Muertos Tristes" (2026). Dirección: Pablo Larraín. Guion: Mariana Enriquez, Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín. Elenco: Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carolina Alvarez, Carlos Portaluppi, Germán de Silva, Luz Jiménez. Producción: Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Ángela Poblete.

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