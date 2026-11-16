La colección completa del agente 007 consta de 25 películas, las mismas abarcan más de seis décadas en la historia del cine.

El agente 007 en todas sus versiones.

El día de hoy se conoció una de las noticias más esperadas por los fans de James Bond : Robert Pattinson será el nuevo agente 007 en la próxima entrega de la saga.

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El anuncio puso fin a meses de intensas especulaciones sobre a qué joven actor, Amazon MGM y el director Denis Villeneuve le darían la responsabilidad de ser el nuevo 007.

Pattinson toma el relevo de 007 tras la etapa de Daniel Craig como el superespía en cinco películas, que comenzó en 2006 con Casino Royale y culminó con Sin tiempo para morir (2021).

Si hay un personaje que logró instalarse como relevante entre los amantes del cine, ese es el Agente 007 . Diversos actores le dieron vida a este célebre nombre, cada uno con su impronta y esencia, y algunos fueron más amados por la audiencia y la crítica que otros. Las 25 películas del celebre espía están disponibles en Prime Video y Netlix .

El gigante Netflix logró cerrar un acuerdo de licenciamiento con Amazon MGM Studios, quien es la firma propietaria del catálogo de James Bond. Este le dio permiso a la plataforma de streaming de transmitir estas películas a partir de enero de este año en diversas ubicaciones, entre los que se incluye Estados Unidos, Europa y América Latina.

Bond nació de la escritura de Ian Fleming, un autor británico con pasado en la inteligencia militar, cuya intención era crear un protagonista sofisticado y audaz. Aunque, tras su muerte, otros escritores tomaron al personaje para expandir su universo, el legado de Fleming impactó en su máximo esplendor con la adaptación a la pantalla interpretada por Sean Connery en 1962 en Doctor No.

La colección completa de James Bond: de la mejor a la peor, según los críticos

A lo largo de los años, las películas del Agente 007 siempre dieron de qué hablar, ya sea por la performance del actor que lo interpreta o por detalles interesantes de la producción y el rodaje. Los críticos, ya tienen material de sobra para analizar y comparar, realizaron un ranking con las películas que integran la franquicia de James Bond de la peor a la mejor:

25. Otro día para morir (2002) - Pierce Brosnan

Exceso de efectos digitales y una historia poco creíble que terminó marcando uno de los puntos más bajos de la saga.

24. Spectre (2015) - Daniel Craig

Ambiciosa pero irregular, intenta unir todo el universo Bond moderno sin lograr la fuerza de sus antecesoras.

23. Moonraker (1979) - Roger Moore

La versión más exagerada y sci-fi del personaje, criticada por alejarse demasiado del espíritu clásico.

22. El mañana nunca muere (1997) - Pierce Brosnan

Entretenida pero predecible, con un villano poco memorable y una trama que no termina de destacar.

21. El hombre del revólver de oro (1974) - Roger Moore

Tiene uno de los villanos más interesantes, pero un desarrollo narrativo desparejo.

20. El mundo no basta (1999) - Pierce Brosnan

Buen comienzo que se diluye con un guion irregular y decisiones discutidas.

19. Licencia para matar (1989) - Timothy Dalton

Más oscura y violenta, fue incomprendida en su momento, aunque hoy se la valora mejor.

18. Skyfall (2012) - Daniel Craig

Visualmente impactante y emocional, aunque algunos críticos la consideran sobrevalorada.

17. GoldenEye (1995) Pierce Brosnan

Renovó la saga en los 90 y presentó a Pierce Brosnan, con acción sólida y villanos efectivos.

16. Diamantes para la eternidad (1971) - Sean Connery

Ligera y con humor, pero lejos del mejor nivel de Sean Connery como Bond.

15. Panorama para matar (1985) - Roger Moore

Roger Moore se despide en una película entretenida pero envejecida.

14. Octopussy (1983) - Roger Moore

Exótica y exagerada, mezcla acción y humor con resultados dispares.

13. Operación Trueno (1965) - Sean Connery

Un clásico de gran escala, aunque algo extensa para los estándares actuales.

12. Quantum of Solace (2008) - Daniel Craig

Más introspectiva y fragmentada, funciona como complemento directo de Casino Royale.

11. Solo para sus ojos (1981) - Roger Moore

Regreso a un tono más realista y sobrio tras los excesos anteriores.

10. Dr. No (1962) - Sean Connery

El origen del mito: sencilla, elegante y fundamental para la historia del cine.

9. Casino Royale (2006) - Daniel Craig

Reinicia la saga con un Bond más humano, intenso y moderno.

8. Sólo se vive dos veces (1967) - Sean Connery

Icónica por su villano y su estética, aunque algo caricaturesca.

7. Sin tiempo para morir (2021) - Daniel Craig

Cierre emotivo y arriesgado para la era Daniel Craig.

6. La espía que me amó (1977) - Roger Moore

Equilibrio perfecto entre acción, glamour y espectáculo.

5. Vive y deja morir (1973) - Roger Moore

Presenta a Roger Moore con una identidad propia y una estética muy marcada.

4. Su nombre es peligro (1987) - Timothy Dalton

Un Bond más serio y político, con una de las mejores interpretaciones de Timothy Dalton.

3. Al servicio secreto de Su Majestad (1969) - George Lazenby

Subestimada durante años, hoy es considerada una de las más emotivas.

2. Goldfinger (1964) - Sean Connery

Definió el molde de la saga: villano icónico, gadgets y elegancia absoluta.

1. Desde Rusia con amor (1963) - Sean Connery

La más equilibrada y sólida para la crítica: espionaje puro, tensión y estilo clásico.

El impacto del personaje en la cultura del cine

Desde su salto a la pantalla grande con Dr. No en 1962, este personaje se volvió el ícono global del espionaje, la elegancia y la acción. Cada etapa se adaptó a distintas épocas y estilos sin perder relevancia y ganando el amor de la audiencia. Esta figura trascendió el cine de este genero: influyó en el imaginario colectivo que se tiene sobre los espías, personas con una tarea tan intrigante como secreta.

Desde la ropa y la tecnología que usan hasta los autos que conducen, James Bond marcó el cine de manera para que ningún otro personaje similar parezca original. Además, su icónica frase "Bond... James Bond" se convirtió en un símbolo de heroísmo diferencial, sin duda en un nivel muy difícil de igualar.