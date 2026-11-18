Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik y basada en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy.

Gordon , la nueva serie hecha en Argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna ya esta disponible a nivel mundial a través de Netflix .

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Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik y basada en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy .

El thriller inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que comenzó con robos y delitos comunes y que, sin dejar de delinquir, se involucró en la violencia paraestatal de la Argentina de los años 70, en el contexto de los enfrentamientos entre sectores sindicales y partidarios.

En palabras del director, la ficción busca compartir una historia y dejar preguntas abiertas: “Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo”, expresó Pablo Trapero en declaraciones a la prensa.

La serie de siete capítulos está encabezada por de la Serna, (como Aníbal Gordon), y completan el elenco: Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y la participación especial de Matías Mayer .

En palabras de Trapero: “La ficción es siempre un punto de partida: una forma de compartir una historia, pero también de dejar preguntas cuando termina. Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo”.

Gordon está producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio Producciones), y fue filmada en diferentes localidades de Buenos Aires y en Bariloche.

Netflix: estrenos mensuales para todos los gustos

Después del éxito de Moria, y el lanzamiento reciente de la película documental Fito Páez: el mundo cabe en una canción, llegará a Netflix una nueva historia argentina cada mes en lo que resta del año: