Gordon, la nueva serie hecha en Argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna ya esta disponible a nivel mundial a través de Netflix.
"Gordon", la nueva serie de Pablo Trapero con Rodrigo de la Serna ya esta disponible en Netflix
Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik y basada en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy.
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Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik y basada en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy.
De qué trata Gordon
El thriller inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que comenzó con robos y delitos comunes y que, sin dejar de delinquir, se involucró en la violencia paraestatal de la Argentina de los años 70, en el contexto de los enfrentamientos entre sectores sindicales y partidarios.
En palabras del director, la ficción busca compartir una historia y dejar preguntas abiertas: “Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo”, expresó Pablo Trapero en declaraciones a la prensa.
Elenco de Gordon
La serie de siete capítulos está encabezada por de la Serna, (como Aníbal Gordon), y completan el elenco: Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y la participación especial de Matías Mayer.
En palabras de Trapero: “La ficción es siempre un punto de partida: una forma de compartir una historia, pero también de dejar preguntas cuando termina. Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo”.
Gordon está producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio Producciones), y fue filmada en diferentes localidades de Buenos Aires y en Bariloche.
Netflix: estrenos mensuales para todos los gustos
Después del éxito de Moria, y el lanzamiento reciente de la película documental Fito Páez: el mundo cabe en una canción, llegará a Netflix una nueva historia argentina cada mes en lo que resta del año:
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Noviembre: tiene el estreno de Gordon, el thriller de Pablo Trapero y Pablo Fendrik inspirado en hechos reales.
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Diciembre: para cerrar el año, llegará Felicidades, una comedia hilarante con Griselda Siciliani y Adrián Suar, bajo la dirección de Álex de la Iglesia.