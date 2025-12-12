La impactante miniserie policial de Netflix que te dejará con la boca abierta en solo seis episodios + Seguir en









Esta nueva historia española promete dejarte con ganas de más y preguntándote por sus enormes misterios.

Pocos capítulos de una historia atrapante e intrigante. Imagen: Netflix

La tensión de un buen crimen, el suspenso investigativo y la intensidad dramática ya no requieren un viaje al cine ni horas frente al televisor tradicional; ahora basta con poner una serie en Netflix. Este año, la plataforma apuesta fuerte con un nuevo thriller español que promete entretener y sacudir al público.

Esa apuesta es Ciudad de sombras. Su estreno generó expectativa no solo por la trama, sino porque llega como homenaje final a una de las actrices más queridas del cine español. Con seis episodios, se perfila como uno de los lanzamientos más esperados de 2025.

Ciudad de Sombras Netflix se carga de drama y misterio con esta nueva serie española. Imagen: Netflix De qué trata Ciudad de sombras, la miniserie de Netflix Ciudad de sombras arranca con un crimen impactante: un cuerpo calcinado aparece colgando de la fachada de Casa Milà, el icónico edificio de Antoni Gaudí en Barcelona, transformando la ciudad en escenario de un misterio que sacude tanto sus asombrosas formas arquitectónicas como sus rincones más oscuros. El hallazgo obliga a reactivar una investigación liderada por un inspector que había sido apartado del servicio.

El inspector, con pasado turbulento, regresa a su cargo con una oportunidad de redención. Lo acompaña una subinspectora decidida y brillante: juntos deberán desentrañar una red de poder, venganza y secretos que sacuden no solo la ciudad, sino su propia moral. La serie mezcla crimen, intriga y una atmósfera urbana teñida de sombras, identidad y traiciones.

Con seis episodios, la narrativa promete ritmo intenso y giros inesperados, llevando al espectador por el corazón de una Barcelona que se convierte en personaje más de la historia.

Ciudad de sombras | Tráiler oficial | Netflix España

Verónica Echegui

Ana Wagener

Manolo Solo

Jordi Rico

