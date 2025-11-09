SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

9 de noviembre 2025 - 20:30

La serie policial de Prime Video que pasó desapercibida y merece que le des una oportunidad

Aunque el catálogo de Prime Video está lleno de películas, esta serie policial logra destacarse.

Esta serie policial de Prime Video es ideal para una noche de sillón y pochoclos.

Pixabay

En el competitivo universo del streaming, no todas las películas y series logran captar la atención que merecen desde el primer día. Entre los catálogos que se renuevan constantemente, Prime Video sorprende con propuestas ocultas que esperan su momento para brillar.

"Wild Cards" es una de esas joyas que, sin demasiado ruido, empieza a sumar elogios de quienes buscan tramas atrapantes, personajes con carisma y un equilibrio entre drama, humor e investigación policial. Ideal para quienes ya agotaron las grandes producciones y quieren descubrir algo nuevo.

De qué trata Wild Cards, la serie recomendada de Prime Video

Esta serie sigue la historia de Ellis, un detective tradicional, estricto y algo malhumorado que recibe la inesperada ayuda de Max, una estafadora con un pasado tan complicado como su carácter. Juntos forman una dupla disfuncional pero efectiva al enfrentarse a casos policiales inusuales.

La trama se desarrolla en un ambiente urbano vibrante, donde el crimen toma formas creativas y la resolución de los casos se convierte en un juego mental constante. El contraste entre los protagonistas genera momentos de tensión, pero también situaciones cómicas que alivianan la intensidad policial.

A lo largo de los episodios, la serie explora cómo dos mundos opuestos pueden complementarse, mientras se revelan secretos del pasado que afectan el presente de ambos personajes. Esta mezcla de acción, misterio y desarrollo emocional mantiene el interés sin decaer.

Prime Video: tráiler de Wild Cards

Embed - Wild Cards | Official Season 1 Trailer

Prime Video: elenco de Wild Cards

  • Vanessa Morgan

  • Giacomo Gianniotti

  • Jason Priestley

  • Terry Chen

  • Michael Xavier

  • Amy Goodmurphy

