La espeluznante serie de suspenso de Prime Video que se volvió adictiva: misterio y giros inesperados







Una serie de Prime Video sorprende con una historia cargada de tensión, crímenes sin resolver y fenómenos extraños que no dan respiro al espectador.

Un psicólogo forense, una muerte misteriosa y hechos paranormales convierten a esta serie de Prime Video en un thriller intenso y adictivo. Prime Video

El universo de las series de suspenso encuentra en Prime Video un nuevo e interesante título que conquista a los amantes del misterio. "Lazarus", el thriller creado por Harlan Coben, se posiciona como una apuesta diferente: oscura, emocional y con un ritmo que atrapa desde el primer episodio.

Esta historia lleva al espectador a adentrarse en secretos familiares, apariciones inexplicables y muertes sin resolver. Con una atmósfera inquietante, actuaciones destacadas y una narrativa cargada de giros sorpresivos, se convierte en una experiencia imperdible para quienes buscan drama y adrenalina en la pantalla chica.

1209351-harlan-coben-s-lazarus-sam-claflin Prime Video lanza una serie atrapante donde el pasado, los secretos familiares y lo sobrenatural se cruzan en un thriller que no deja escapar a nadie. Prime Video De qué trata Lazarus de Harlan Coben, la nueva serie de Prime Video Lazarus sigue los pasos de Laz, un psicólogo forense que regresa al hogar de su infancia tras la muerte de su padre. Sin tiempo para procesar la pérdida, se ve rodeado por eventos sobrenaturales, asesinatos sin esclarecer y traumas que creía enterrados. Todo esto lo empuja a una investigación personal tan perturbadora como peligrosa.

La historia no solo se centra en los crímenes, sino también en las relaciones familiares y los secretos que emergen con la vuelta de Laz. Su hermana Jenna, entregada a rituales espirituales, se convierte en pieza clave cuando las experiencias paranormales obligan a ambos a confrontar el pasado que los marcó.

Según los expertos, el guion equilibra el suspenso con la emoción, presentando una narrativa con alma propia. Con tintes de drama psicológico, esta serie lleva la firma del creador de éxitos como "The Stranger" y "Stay Close", pero con un enfoque más oscuro y personal.

Prime Video: tráiler de Lazarus de Harlan Coben Embed - Lazarus - Official Trailer | Prime Video

