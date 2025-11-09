En una hipnótica noche pop, Dua Lipa se despidió del público argentino y mostró su dominio absoluto con el clásico sonido dance Por Martina Bonin







La artista británica encendió a pura euforia la segunda noche consecutiva en el estadio Monumental. Dentro del setlist de 22 canciones por su “Radical Optimism Tour”, el show vibró al ritmo de himnos pop como "New Rules", “One Kiss” y "Physical".

Dua Lipa demostró su poderío en el pop con su clásico sonido dance. DF Entertainment

Brillo, carisma y presencia. Dua Lipa tiene y cumple a la perfección con la fórmula de una diva pop. Tras una primera fecha sold out este viernes, la cantante y compositora británica, que saltó a la fama en 2017 con “New Rules”, realizó su segunda y última noche en el estadio Monumental para presentar el “Radical Optimism Tour”.

El público argentino abrazo a la cantante con la misma euforia y amor, en un concierto de dos horas de duración, bajo la producción de DF Entertainment, que se dividió en cinco bloques, cada uno con una estética y cambio de vestuario, y con grandes hits como “One Kiss”, “Levitating”, “Be The One”, y más.

La sorpresa de la noche sucedió cuando Dua Lipa interpretó “Tu Misterioso Alguien”, del grupo argentino Miranda!, como parte del cover sorpresa nacional que realiza en cada país que visita. Con un público ya a sus pies, la noche fue garantía de un pop disco, psicodélico y festivo por excelencia.

dua lipa Durante dos horas de show, la cantante presentó su "Radical Optimism Tour" y enfiestó el Monumental con una catarata de hits. DF Entertainment Dua Lipa y su característico sonido dance “Training Season” sonó ante una expectante multitud que observaba una escenografía simulando olas de mar, tres pantallas gigantes con proyecciones de imágenes, un explosivo grupo de bailarines y músicos y, por supuesto, la presencia de ella. Dua Lipa en vivo no pierde esa magia y similitud vocal de cuando uno la escucha en formato digital, aún enfocada en bailar y realizando su performance, y eso es un fuerte punto extra para destacar.

“End Of An Era”, “Break My Heart” y “One Kiss” fueron la enérgica tríada para completar el primer bloque. Cada acto se iluminaba de un outfit diferente de la artista, con transparencias, brillos y sus icónicos “bodysuit”. El segundo bloque fue testigo de la primera interacción cercana de Dua con sus seguidores: bajó del escenario a saludar, tomarse fotos y charlar. Fiel a su genuino carisma y simpatía que ya demostró en sus visitas pasadas a nuestro país en 2017 y 2022.

El cover de “Tu Misterioso Alguien” de Miranda! (la primera noche cantó “De Musica Ligera” de Soda Stereo) fue celebrado a todo pulmón, y refleja nuevamente el gesto de la cantante por personalizar cada experiencia. Radical Optimism, el nombre del tour que le hace honor a su tercer y último álbum, se hizo presente en el set con temas como “These Walls”, “Maria”, “Anything For Love” y “Happy For You”. dua lipa (2) DF Entertainment Poderío del pop ante una multitud Uno de los momentos más esperados y anticipados sucedió cuando se trasladó del escenario principal con una pasarela, hacia el segundo escenario en campo trasero, donde tocó “Be The One” y realizó su famosa reacción de tomar un celular del público y grabarse cantando. El cierre de la noche llegó a su fin con un encore bien puro y repleto del característico sonido dance de Dua Lipa. En una versión más electrónica y remixada, “New Rules”, “Dance The Night”, “Don’t Start Now” y “Houdini” fueron los himnos elegidos de la artista para despedir a un público y lugar al que le demostró mucho cariño y amor especial. Dua Lipa se suma a la corta lista de mujeres solistas, junto a Madonna, Maria Becerra y Taylor Swift, que tocaron más de una vez en el Monumental. Gran mérito que la posiciona sin cuestionamientos como una de las figuras más influyentes de la música de esta década. “If these walls could talk”, probablemente dirían que los fanáticos argentinos aman a Dua Lipa y que, después de la tercera, ya están listos para pensar en volverla a ver. Dua Lipa en Argentina Tour: “Radical Optimism”. Duración: 2 horas. Locación: estadio Monumental, CABA. Setlist: Act I Training Season

End Of An Era

Break My Heart

One Kiss Act II Watcha Doing

Levitating

These Walls

Cover “Tu misterioso alguien” de Miranda

Maria Act III Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion Act IV Falling Forever

Happy For You

Love Again

Anything For Love

Be The One

Encore

New Rules

Dance The Night (Interlude)

Don’t Start Now

Houdini

