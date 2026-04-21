La tenés que ver hoy mismo: el atrapante thriller policial de Netflix que arrasa en la plataforma + Seguir en









Tiene pocos años, la rompió en el cine y ahora está causando furor en streaming. Conocé de qué se trata.

Kevin Costner y Woody Harrelson protagonizan este imperdible policial de Netflix. Imagen: Netflix

Netflix incluyó a su catálogo un thriller policial que genera tanta intriga como adicción. Con una historia basada en hechos reales y una tensión constante, la película se convirtió en una de esas opciones ideales para mirar sin despegarse de la pantalla.

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Dentro del género policial, esta producción se destaca por su enfoque clásico, centrado en la investigación y la persecución, pero con una narrativa moderna que mantiene el suspenso en todo momento. Además, cuenta con actuaciones de primer nivel que elevan la historia. Se trata de “Emboscada final”, un film protagonizado por Kevin Costner que revive uno de los casos criminales más impactantes de la historia estadounidense y que hoy vuelve a captar la atención del público en la plataforma.

Emboscada final Un elenco de lujo y una historia atrapante conforman esta película que no te podés perder en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Emboscada final “Emboscada final” es un thriller policial basado en hechos reales que sigue la historia de dos ex Rangers de Texas encargados de capturar a los famosos criminales Bonnie y Clyde. La trama se sitúa en la década de 1930, en un contexto marcado por la violencia y la desesperación.

La película pone el foco en Frank Hamer y Maney Gault, dos investigadores experimentados que deben recurrir a métodos tradicionales para resolver el caso, en un momento en el que las nuevas técnicas del FBI no logran dar resultados. A medida que avanza la historia, ambos se adentran en una intensa persecución que los lleva a recorrer distintos puntos del país, siguiendo pistas y enfrentándose a una sociedad que, en muchos casos, idolatra a los delincuentes.

Con un ritmo sostenido y un clima de tensión constante, la película muestra no solo la caza de los criminales, sino también el desgaste físico y emocional de quienes intentan poner fin a su reinado de terror, que dejó múltiples víctimas a su paso.

Netflix: tráiler de Emboscada final Embed - Emboscada final | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Emboscada final Kevin Costner (Frank Hamer)

Woody Harrelson (Maney Gault)

Kathy Bates (Miriam “Ma” Ferguson)

John Carroll Lynch (Lee Simmons)

Kim Dickens (Gladys Hamer)

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