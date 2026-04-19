El final te va a volar la cabeza: el clásico que estrenó Netflix y tenés que ver obligatoriamente + Seguir en









Con una fuerte crítica social y una historia original, es una de las películas indispensables del cine de culto.

Una de las películas más atrapantes y con un giro inesperado que te sorprenderá. Imagen: Freepik

Netflix sigue apostando por sumar grandes títulos a su catálogo, y esta vez sorprendió con la llegada de una película que ya es considerada un verdadero clásico del cine moderno. A pesar de los años, su impacto sigue intacto y continúa generando debate entre quienes la ven por primera vez.

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Se trata de una de esas historias que no pasan desapercibidas, con una narrativa provocadora, escenas intensas y un mensaje que invita a reflexionar. Es, además, una película que muchos consideran imprescindible dentro del género. Hablamos de Fight Club (El club de la pelea), una obra que sí o sí hay que ver al menos una vez en la vida.

El club de la pelea Con una actuación consagratoria de Brad Pitt y Helena Bonham Carter esta película cuenta una historia inigualable. Imagen: Netflix De qué trata El club de la pelea La historia sigue a un hombre que vive atrapado en una rutina gris como empleado de oficina y que sufre de insomnio crónico. Su vida carece de sentido, y en un intento por sentirse mejor, comienza a asistir a grupos de ayuda para personas con enfermedades, donde encuentra cierto alivio emocional.

Todo cambia cuando conoce a Tyler Durden, un carismático y excéntrico vendedor de jabón con una visión completamente distinta del mundo. A partir de ese encuentro, ambos deciden crear un club secreto donde hombres se reúnen para pelear y liberar sus frustraciones.

Lo que comienza como una especie de terapia alternativa rápidamente se transforma en algo mucho más grande. El club crece, se expande y empieza a adquirir un carácter más radical, desbordando el control de sus propios creadores.

En paralelo, aparece Marla Singer, una mujer con una personalidad caótica que se cruza en la vida del protagonista y agrega aún más tensión a una historia que se vuelve cada vez más intensa y compleja. Netflix: tráiler de El club de la pelea Embed - El Club de la Pelea - Trailer (Subtítulos) Netflix: elenco de El club de la pelea Edward Norton (Narrador)

Brad Pitt (Tyler Durden)

Helena Bonham Carter (Marla Singer)

Meat Loaf (Robert Paulson)

Jared Leto (Angel Face)

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