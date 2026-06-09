Paramount acusa a Netflix de realizar una campaña contra el acuerdo fusión con Warner Bros. + Agregar ámbito en









Netflix cerró un acuerdo para comprar los negocios de streaming y estudios de Warner Bros. a finales de 2025, antes de retirarse de la puja en febrero después de que Paramount aumentara su oferta.

Fuertes acusaciones entre gigantes de los medios.

El principal abogado de Paramount Skydance afirma que Netflix está tan preocupado por la posibilidad de competir con la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery que la compañía de streaming está haciendo todo lo posible para intentar "envenenar a los reguladores y otras partes interesadas" en contra del acuerdo pendiente de 111 mil millones de dólares.

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Netflix cerró un acuerdo para comprar los negocios de streaming y estudios de Warner Bros. a finales de 2025, antes de retirarse de la puja en febrero después de que Paramount aumentara su oferta de adquisición por la totalidad de WBD.

Makan Delrahim, director jurídico de Paramount, ha alegado que Netflix está ejerciendo una fuerte presión en contra del acuerdo propuesto por Paramount con Warner Bros. Discovery. En una carta del 5 de junio dirigida a los abogados de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, y compartida por el portal Variety, Delrahim escribió que "la reacción de pánico de Netflix y su campaña agresiva para intentar envenenar a los reguladores y otras partes interesadas en contra de la transacción demuestran la seriedad con la que Netflix considera a Paramount como un competidor de gran envergadura".

“Estas afirmaciones de Paramount Skydance son absurdas. Nos retiramos de este acuerdo hace meses y seguimos centrados en nuestro propio negocio, no en el de ellos. En última instancia, corresponde a los reguladores aprobar este acuerdo y determinar si beneficia a la industria y a todos los involucrados”, aseguró un portavoz de Netflix a Variety.

Paramount y la campaña contra la fusión con WBD La semana pasada, Delrahim declaró en una entrevista con Los Ángeles Times que “se está sembrando el miedo, sobre todo por parte de gente en Washington, D.C. Están llevando a cabo una campaña política. Algunos de ellos intentan perjudicar esta transacción debido a sus propias ideas antisemitas”. Delrahim no ha identificado a quiénes se oponen los opositores a la fusión Paramount-WBD que supuestamente tienen “ideas antisemitas”.

Por otra parte, el martes, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido anunció el inicio de una investigación sobre el acuerdo propuesto entre Paramount y WBD. En Estados Unidos, mientras Paramount espera la aprobación oficial del Departamento de Justicia, los fiscales generales estatales, podrían iniciar acciones legales para bloquear la operación de Paramount-WBD por motivos antimonopolio.

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