Tom Cruise vuelve a las carreras de autos: la película secuela de "Días de trueno" ya tiene director + Agregar ámbito en









Cruise también producirá la película junto a Jerry Bruckheimer, quien produjo el drama de carreras original de 1990. Will Staples escribió el guion de la secuela.

La primera película se estrenó en 1990.

La secuela de Days of Thunder (Días de trueno) de Paramount está tomando forma, con Jonathan Levine (50/50, Warm Bodies) en negociaciones para dirigir la película que contará con Tom Cruise nuevamente como protagonista.

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Cruise también producirá la película junto a Jerry Bruckheimer, quien produjo el drama de carreras original de 1990. Will Staples escribió el guion de la secuela.

“Days of Thunder”, dirigida por el fallecido Tony Scott, narra la historia de Cruise en el papel de Cole Trickle, un intrépido piloto de carreras que es reclutado por un nuevo equipo de NASCAR gracias a una leyenda retirada de las carreras, interpretada por Robert Duvall. Cruise conoció a Nicole Kidman, con quien estuvo casado durante 11 años, en el set de rodaje.

Pocos directores tienen una trayectoria tan variada en Hollywood como Levine, quien ha transitado con éxito desde el terror slasher (All the Boys Love Mandy Lane) hasta los éxitos de público de Sundance (The Wackness), pasando por la comedia dramática sobre el cáncer (50/50) y la historia de amor con zombis (Warm Bodies). Incluso tiene en su filmografía las comedias de Seth Rogen, The Night Before y Long Shot, esta última también protagonizada por Charlize Theron.

Tom Cruise y una secuela de larga data En noviembre de 2024 , se anunció que Cruise estaba en conversaciones para retomar su papel en una secuela. Esta no es la primera vez que Cruise retoma uno de sus papeles clásicos para Paramount: la estrella y el estudio colaboraron en la esperada secuela de Top Gun en 2022. Esa película fue un gran éxito para Paramount, recaudando casi 1.500 millones de dólares en la taquilla mundial. Además, obtuvo seis nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película, y ganó el premio a mejor sonido.

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