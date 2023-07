La última película de Hayao Miyazaki se estrenó sin más promoción que un poster.

Hayao Miyazaki es el cineasta más exitoso de Japón y las películas de su Studio Ghibli son consideradas objetos preciosos de la cultura en todo el mundo. Este viernes, estrenó en su país lo que, él dice, será su última película: "How do You Live?". La curiosidad, es que su reconocimiento es tan masivo que decidió que no hacía falta lanzar más que un poster para promocionar el estreno.