La Voz Argentina: Polina Piskova, la rusa que revolucionó el reality y fue tendencia en las redes

“El camino, mi destino me llevo acá a la Argentina, me quedé por la gente, me enamoré de la cultura”, dijo la joven de 26 años y siguió: “Nací en Rusia y mi familia me llevó a Canadá cuando tenia 13 años y hace medio año vivo acá”. De inmediato todos se asombraron por lo bien que hablaba español, a lo que explicó: “Hablo 4 idiomas: ruso, ingles, francés y español que lo aprendí este año”.