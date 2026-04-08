Laboratorio IMPULSAR: el programa federal de la Academia de Cine y Netflix que apuesta por talentos emergentes + Seguir en









Se trata de un programa federal de desarrollo audiovisual orientado a nuevas generaciones de cineastas y creadoras/es de todo el país.

La postulación estará habilitada hasta el 30 de abril.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, en articulación con el Fondo Netflix para el desarrollo de las habilidades y la industria audiovisual, abrió la convocatoria para participar de Laboratorio IMPULSAR. Se trata de un programa federal de desarrollo audiovisual orientado a nuevas generaciones de cineastas y creadoras/es de todo el país. La postulación estará habilitada hasta el 30 de abril.

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La iniciativa propone un recorrido formativo destinado a potenciar proyectos en desarrollo de jóvenes realizadores de entre 18 y 35 años. A través de un proceso de selección a cargo de un jurado integrado por referentes de la industria, se elegirán 14 propuestas destacadas que formarán parte del programa.

Embed - Laboratorio Impulsar on Instagram: "¡Sumate para Impulsar el nuevo cine argentino! ¿QUÉ ES LABORATORIO IMPULSAR? Es un programa federal de desarrollo audiovisual para nuevas generaciones de cineastas y creadoras/es, creado por la Academia de Cine Argentina en articulación con el Fondo Netflix para el desarrollo de las habilidades y la industria audiovisual. Pensado para jóvenes de 18 a 35 años que ya tengan al menos una película estrenada, ya sea en salas o festivales. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de abril. Para saber más, accedé al link en la bio. @academiadecineargentina @chenetflix #Argentina #Cineargentino #labimpulsar #historiasauténticas" View this post on Instagram Hernán Findling, Presidente de La Academia de Cine afirma que: “Con Laboratorio IMPULSAR buscamos generar un espacio colaborativo entre las nuevas generaciones y la experiencia de quienes venimos construyendo la industria desde hace años. Creemos profundamente en el valor del intercambio: en cómo la mirada fresca de los nuevos talentos se potencia cuando encuentra acompañamiento, guía y escucha en referentes con trayectoria. El programa apunta a construir comunidad y proyectar el futuro del cine argentino desde una lógica federal, diversa y colaborativa”.

Elección de los proyectos y más información Los proyectos elegidos participarán de tutorías, talleres y mentorías dictadas por destacados referentes del sector, con el objetivo de fortalecer y profesionalizar sus producciones audiovisuales. El programa se desarrollará en dos etapas, una virtual y otra presencial en la Ciudad de Buenos Aires, con traslados y estadía cubiertos por las entidades organizadoras.

Cada proyecto deberá ser presentado por una dupla conformada por director/a y productor/a que podrá inscribirse en alguna de estas categorías: largometraje o serie de ficción. La convocatoria, abierta para todo el país, busca reflejar la diversidad de miradas, territorios e identidades que componen el mapa audiovisual argentino.

En un contexto desafiante para la industria cinematográfica nacional, Laboratorio IMPULSAR apuesta a la formación, la creatividad y el acompañamiento como motores para potenciar nuevas voces y enriquecer el ecosistema audiovisual. Para conocer más del programa, como las fechas y detalles de la convocatoria, se puede seguir a @laboratorioimpulsar en Instagram.

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