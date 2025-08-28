Anne Hathaway protagonizó una terrible caída durante el rodaje de "El diablo viste a la moda 2"







Las imágenes registradas en Manhattan se volvieron virales por el accidente pero también por la buena actitud de la actriz ante la situación.

Imagénes registradas de la caída de Anne Hathaway.

Anne Hathaway se encontraban rodando una escena de exteriores en Nueva York para la secuela "El diablo viste a la moda 2" cuando sufrió una caída por las escaleras. Las imágenes se volvieron virales en redes sociales, pero también por la buena actitud y sentido del humor de la actriz.

Al incorporarse, se descubrió que el tacón de uno de sus zapatos se había roto. Hathaway vestía una falda plisada negra a la altura de la rodilla, una blusa transparente a cuadros sobre un top negro y unos altos tacos negros adornados con tachuelas plateadas.

Luego de la caída y una vez que se puso de pie, la actriz sacó su naturalidad que la caracteriza y posó de forma graciosa y juguetona con los brazos en el aire, asegurándole al equipo de producción que no estaba herida.

Al día siguiente, la estrella compartió un montaje en su cuenta de Instagram, en el que compara su resbalón actual con la caída que tuvo su personaje en la película "El diario de la princesa". “Veinte años después, sigo cayendo por ustedes”, expresó en la descripción del reel.

