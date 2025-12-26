Lali llega a River Plate: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









Este anuncio llega después de un año excepcional en el que regresó al Estadio Vélez y se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en el estadio, convocando a más de 200.000 personas.

Lali Espósito suma un nuevo hito en su carrera.

Lali Espósito anunció que el 6 de junio se presentará por primera vez en el Estadio Monumental de River Plate, marcando un nuevo hito en su carrera.

En estas fechas presentó su álbum “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”, que supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el disco argentino más vendido del año.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Lali en River Plate Las entradas estarán disponibles a partir de hoy viernes 26 de diciembre a las 11 hs a través de AllAccess en una preventa exclusiva con tarjetas Visa del Banco Galicia (con hasta 6 cuotas sin interés). Una vez agotada la preventa comienza la venta general con todos los medios de pago.

image Las entradas estarán disponibles a partir de hoy viernes 26 de diciembre a las 11 hs a través de AllAccess. Tras un tour que recorrió gran parte de Argentina y se expandió a Uruguay y España, la diva pop selló esta etapa con una celebración inolvidable en La Rambla. Ese recorrido encuentra ahora su punto más alto en el escenario más grande del país, el Monumental, donde Lali da un paso que corona todo lo construido a lo largo de esta etapa.

Su impacto trascendió los escenarios: LALI: La que le gana al tiempo, su película documental producida en Argentina y estrenada recientemente en Netflix, ya fue vista por millones de personas, retratando con fuerza y sensibilidad su proceso de transformación personal y artística. En este mismo año, Lali se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel, alcanzando 13 galardones, un reconocimiento a su trayectoria, su vigencia y su visión artística.