Martin Scorsese rindió un sentido homenaje a Rob Reiner: "Teníamos una afinidad natural"

Reiner y su esposa Michele fueron encontrados muertos en su casa el 14 de diciembre con heridas de arma blanca. Su hijo de 32 años, Nick Reiner, fue arrestado y acusado de dos cargos de asesinato.

El legendario Martin Scorsese rindió homenaje a los difuntos Rob y Michele Reiner en un ensayo publicado en The New York Times, donde escribió: "Rob Reiner era mi amigo, y Michele también. De ahora en adelante, tendré que usar el tiempo pasado, y eso me llena de profunda tristeza. Pero no hay otra opción".

Scorsese conoció a Rob Reiner poco después de mudarse a Los Ángeles a principios de los años 70, cuando comenzó a asistir a reuniones organizadas por George Memmoli y llenas de comediantes y actores.

"Rob y yo éramos inmigrantes del este, en cierto modo", escribió Scorsese. Reiner provenía de la realeza del mundo del espectáculo; sus padres eran los artistas Carl y Estelle Reiner . "Era puro humor neoyorquino, y lo respiraba" .

“Desde el primer momento, me encantó pasar tiempo con Rob. Teníamos una afinidad natural el uno con el otro. Era divertidísimo y a veces mordazmente gracioso , pero nunca fue el tipo de persona que se apoderaba de la sala”, escribió Scorsese. “Tenía una hermosa sensación de libertad desinhibida, disfrutaba plenamente del momento, y tenía una risa estruendosa. Cuando lo homenajearon en el Lincoln Center, Michael McKean hizo un pequeño homenaje, que fue una brillante parodia de los solemnes discursos oficiales de homenaje. Antes de llegar al final, Rob se rió tan fuerte que se oyó en todo el auditorio”.

La película favorita de Scorsese dirigida por Reiner es Misery, que describió como "una película muy especial, con las actuaciones magistralmente interpretadas por Kathy Bates y James Caan". Y escribió que This Is Spinal Tap es "única en su clase... una creación impecable". Cuando Scorsese estaba seleccionando el reparto para su película de 2013, El lobo de Wall Street, "inmediatamente pensó en Rob" para interpretar al padre de Jordan Belfort, interpretado por Leonardo DiCaprio.

“Podía improvisar con los mejores, era un maestro de la comedia, trabajaba de maravilla con Leo y el resto del equipo, y comprendía la difícil situación humana de su personaje: el hombre amaba a su hijo, estaba feliz con su éxito, pero sabía que estaba destinado al fracaso”, escribió Scorsese sobre Reiner. “Hay un momento maravilloso en el que Rob observa cómo Jon Favreau le explica a Leo que puede salir relativamente ileso si simplemente se aleja de su empresa antes de que la SEC tenga la oportunidad de acusarlo de infracciones. La expresión de Rob, al darse cuenta de que Leo duda y que al final no se detendrá, es elocuente. 'Tienes todo el dinero del mundo', dice. '¿Necesitas el dinero de los demás?' Un padre amoroso, desconcertado por su hijo”.

Scorsese añadió: "Me conmovió la delicadeza y la franqueza de su actuación durante el rodaje, me conmovió de nuevo al completar la escena en la edición y al ver la película terminada. Ahora, me rompe el corazón pensar en la ternura de la actuación de Rob en esta y otras escenas".

El cineasta concluyó su ensayo: "Lo que les ocurrió a Rob y Michele es una obscenidad, un abismo en la realidad vivida. Lo único que me ayudará a aceptarlo es el paso del tiempo. Así que, como todos sus seres queridos y amigos —y estos eran personas con muchísimos amigos—, tengo que poder imaginarlos vivos y sanos... y que un día, estaré en una cena o una fiesta y me encontraré sentado junto a Rob, y oiré su risa, veré su rostro beatífico, me reiré de sus historias, saborearé su natural ritmo cómico, y me sentiré afortunado de nuevo de tenerlo como amigo".