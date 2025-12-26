La ciudad que pasó la Navidad más fría de todo el planeta: la temperatura llegó a -56°C

Yakutsk, la capital de la República de Sajá, registró valores térmicos extremos durante las Fiestas, aunque no supera su récord histórico de -68°C.

El permafrost de Yakutsk obliga a los habitantes a construir casas elevadas y mantener los autos encendidos.

Mientras que el hemisferio sur celebra la Navidad entre luces y temperaturas calurosas, existe un lugar del mundo donde las Fiestas se viven bajo un frío extremo . Lejos de los típicos paisajes nevados de las películas, Yakutsk , la capital de la República de Sajá , alcanzó los -56°C , convirtiéndose en el punto más helado de la Tierra durante estas fechas.

Ubicada en el extremo oriental de Siberia, esta ciudad es conocida por sus inviernos largos y severos, con valores térmicos que durante semanas se mantienen por debajo de los -40 °C . A continuación, conocé los detalles.

La República de Sajá vivió una de las navidades más frías del mundo con temperaturas cercanas a los -56 °C , especialmente en su capital, Yakutsk .

Aunque el dato impresiona, para los habitantes de Yakutia no es algo excepcional. La región está acostumbrada a inviernos duraderos , e incluso, en 1933, en la localidad de Oimiakón , los termómetros marcaron -68 °C , una cifra récord a nivel mundial.

Las autoridades locales activan protocolos para estos episodios. Se recomienda no permanecer en la calle más de 10 o 15 minutos sin resguardo , proteger nariz y boca para evitar que el aire dañe los pulmones y consumir bebidas calientes de forma constante.

Curiosamente, el alcohol está totalmente desaconsejado en el exterior, ya que aumenta el riesgo de hipotermia

Por otro lado, la ropa térmica, las prendas de lana y las pieles naturales son una necesidad diaria. Además, muchos evitan el uso de objetos metálicos, como anillos o monturas de gafas, ya que el contacto prolongado con la piel puede provocar lesiones por congelación.

Yakutsk1

Dónde queda la República de Sajá y 3 datos curiosos

La República de Sajá, conocida popularmente como Yakutia, se encuentra en el extremo oriental de Siberia, dentro de la Federación Rusa. Es la república más grande del país y una de las regiones más extensas del mundo.

A pesar de su enorme superficie, la densidad de población es muy baja, con solo 995.686 habitantes según el censo de 2021. Además, su mayoría se concentran en Yakutsk y otros núcleos urbanos, por lo que muchas zonas permanecen prácticamente deshabitadas debido a las condiciones climáticas.

Uno de los aspectos más curiosos es que sus edificios están construidos sobre pilares en lugar de cimientos tradicionales. Esto se debe al permafrost, el suelo permanentemente congelado que domina la región.

Yakutsk2

Si las construcciones se apoyaran directamente sobre el terreno, el calor de las viviendas derretiría el hielo subterráneo y provocaría graves daños estructurales. Por eso, muchas casas, rutas y edificios se elevan para mantener la estabilidad.

Otro dato es que los vehículos no se apagan durante horas, e incluso días, cuando las temperaturas descienden de forma extrema: apagar el motor puede significar que el auto no vuelva a arrancar, ya que los líquidos se congelan.

Yakutsk3

Por último, es una región muy rica en recursos naturales, especialmente en diamantes. Una parte importante de la producción mundial de este mineral procede de su territorio, lo que convierte a la república en una zona clave para la economía rusa. Según el sitio Royal Coster, la mina Aikhal es la más grande del planeta.