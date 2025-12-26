Bizarrap y J Balvin anunciaron el lanzamiento de la BZRP Music Session #62

El productor argentino y el cantante colombiano confirmaron que hoy viernes se conocerá la nueva "Session".

Este 25 de diciembre la música latina tuvo una inesperada noticia con el anuncio de la colaboración entre Bizarrap y J Balvin . El productor argentino y el cantante colombiano confirmaron que hoy viernes se conocerá la "BZRP Music Session #62".

A través de sus redes sociales, ambos artistas compartieron una imagen dónde se los ve a ambos sosteniendo zapatillas deportivas como si fueran teléfonos y acompañan la foto, el mensaje: “BZRP Music Session #62. Mañana. Feliz Navidad” .

La sesión, que se estrena el 26 de diciembre a las 7:00 p.m. (hora Colombia) 9:00 p.m (Argentina) , representa un encuentro histórico entre Argentina y Colombia, dos referentes del género urbano en la región.

Hasta ahora, no se conocen detalles sobre el rumbo musical o la letra de la canción. La elección de la fecha, justo al cierre del año, anticipa que la canción podría convertirse en uno de los grandes éxitos de principios de 2026, lo que ha despertado las reacciones de miles de fanáticos.

J Balvin se unió a Bad Bunny en Ciudad de México el pasado domingo para interpretar su éxito conjunto de 2019, "La Canción". También abordaron las especulaciones de una posible pelea, asegurando a sus fans que cualquier distanciamiento entre ellos se ha solucionado.

“Me disculpé hace mucho tiempo. La gente no lo sabe, pero tuvimos una conversación hace unas semanas”, dijo Bad Bunny. “Pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir el escenario, y qué bueno que fue aquí en México”.

J Balvin se dirigió a su amigo reencontrado diciendo: "Y ahora, hermano, somos dos hombres de pie, representando a los latinos dondequiera que vayamos, y te deseo lo mejor", respondió Bad Bunny: "Sabes que el sentimiento es mutuo. Te respeto mucho. Te quiero mucho".

La disputa entre los dos artistas surgió cuando Bad Bunny llamó a J Balvin un complaciente con la gente en su canción de 2023 "Thunder y Lightning"; de su álbum, "Nadie sabe lo que va a pasar mañana".

J Balvin respondió en Instagram Live, diciendo: “No entiendo qué le pasaba por la cabeza pero, bueno, el chico que yo conozco es una buena persona”.

Ninguno de los artistas confirmó públicamente la disputa, pero no han trabajado juntos desde el lanzamiento. Esto dio pie a especulaciones sobre su posible ruptura, dado que habían colaborado en varios proyectos en el pasado, incluyendo el álbum conjunto "Oasis" de 2019.