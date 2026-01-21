"Las guerreras k-pop", "Merlina" y "Stranger Things" lideran lo más visto en Netflix en el segundo semestre de 2025

Producciones argentinas como En el barro conquistaron a audiencias de todo el mundo alcanzando el puesto #50 en series a nivel global.

"Las guerreras k-pop", se convirtió en un éxito global para Netflix.

Netflix presentó su reporte con lo más visto en la plataforma entre julio y diciembre de 2025. En el mismo se destacan producciones como Las guerreras k-pop , Merlina y la temporada final de Stranger Things .

Este reporte mide el engagement por el tiempo de visualización (total de horas vistas dividido por el tiempo de reproducción) y recopila todas las visualizaciones de la segunda mitad de 2025, lo que representa 96 mil millones de horas vistas en Netflix.

Las guerreras k-pop conquistó al mundo, rompiendo el récord del título más visto en un periodo de 6 meses, alcanzando 482M de vistas. Pero no se detuvo ahí, ya que los fans también cantaron al ritmo de los videos con la letra de Las guerreras k-pop, que obtuvieron 32 millones de vistas.

El regreso de Stranger Things cautivó a las audiencias a nivel mundial.

La temporada 5 se convirtió en nuestra serie más vista durante esta mitad, alcanzando 94M de visualizaciones.

Las 5 temporadas de esta querida serie, que se estrenó en 2016, se ubicaron entre las 15 series más vistas de este periodo, con un total combinado de 275M de visualizaciones.

Merlina también fue querida por fans de todas las edades. La temporada 2 fue la serie más vista de este reporte, con 124 millones de visualizaciones, mientras que la temporada 1 ocupó el octavo lugar, con 47 millones de visualizaciones.

image Películas más vistas de Netflix durante la segunda mitad de 2025.

Los títulos de habla no inglesa continúan siendo muy vistos en Netflix

Los títulos de habla no inglesa representaron un poco más de un tercio del total de visualizaciones, destacando series y películas en coreano, español y japonés.

Corea del Sur tuvo una segunda mitad de año muy fuerte, con películas populares como El Gran Diluvio (66M), Los Desenredos del Amor (29M), y series como Bon Appétit, Majestad (38M), El Genio y los Deseos temporada 1 (23M), Guerra de Cucharas temporada 2 (7M) y el capítulo final de la emocionante serie, El Juego del Calamar temporada 3 (79M), alcanzando el cuarto lugar.

Los fans también se inclinaron hacia títulos de Japón como El Último Samurái en Pie temporada 1 (21M), así como la tercera y última temporada de Alice in Borderland (25M). También brillaron películas como El Elixir de la Inmortalidad (23M) de Indonesia y la serie The Ba***ds of Bollywood temporada 1 (10M) de la India.

Aprovechando el éxito obtenido durante la primera mitad del año, títulos escandinavos como La agente encubierta temporada 1 (23M) y Mango (2M), de Dinamarca, fueron muy bien recibidos por el público, mientras que Troll 2 (44M), la secuela de la película no inglesa más popular de todos los tiempos, atrapó a los espectadores de Noruega y otros países.

España tuvo varias series populares, incluyendo Ángela (36M), El refugio atómico temporada 1 (28M), Dos tumbas (26M) y Old Dog, New Tricks temporada 1 (15M). Los miembros también disfrutaron de éxitos como French Lover (33M) de Francia, Un hombre abandonado (28M) y Old Money temporada 1 (17M) de Turquía y Babo: La historia de Haftbefehl (7M) de Alemania.

Brasil atrajo a grandes audiencias con nuevas películas y series como Caramelo (53M) y Los dueños del juego temporada 1 (22M). En el barro temporada 1 (16M) de Argentina y La huésped temporada 1 (13M) de Colombia también fueron bien recibidos.

image Series más vistas de Netflix durante la segunda mitad de 2025.

Hecho en Argentina: series, películas y documentales destacados en el periodo

La primera temporada de la serie En el barro acumuló un total de 16,3M de visualizaciones en la segunda mitad del año, alcanzando el puesto #50 en series a nivel global. La segunda temporada se estrena en febrero de 2026.

Las películas argentinas protagonizadas por mujeres también se destacaron en el periodo: 27 noches, con Marilú Marini, sumó 9.7M de visualizaciones y La mujer de la fila, con Natalia Oreiro, acumuló 8,9M.

La miniserie documental 50 Segundos: El Caso Fernando Báez Sosa alcanzó 7,4M de vistas a nivel mundial.

También se estrenó la tercera temporada del éxito argentino Envidiosa que siguió entreteniendo a los miembros y acumuló 7M de visualizaciones en el segundo semestre.

Otros títulos destacados de Netflix durante la segunda mitad de 2025

Algunas comedias que tuvieron éxito en la segunda mitad del año incluyeron películas como Happy Gilmore 2 (135M) y Una boda en las Bahamas con Madea (60M) y series como Hombre vs. Bebé temporada 1 (44M), Nobody Wants This temporada 2 (30M) y Emily en París temporada 5 (30M).

El anime representó más del 5% de todas las visualizaciones de TV durante este periodo, con audiencias disfrutando de títulos como DAN DA DAN temporada 2 (17M), My Melody & Kuromi temporada 1 (13M), SAKAMOTO DAYS temporada 1 (12M), Record of Ragnarok temporada 3 (11M) y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (11M).

Adaptaciones del libro a la pantalla de todo tipo han sido exitosas en Netflix, películas inspiradoras como Frankenstein (98M), Mi año en Oxford (86M) y El club de crimen de los jueves (69M) y series como Mi vida con los chicos Walter temporada 2 (39M) y Las esposas cazadoras temporada 1 (31M), que han sido renovadas para nuevas temporadas.

Las series de drama siguen teniendo un buen desempeño, atrayendo a los miembros a títulos como Indomable temporada 1 (93M), Una casa de dinamita (76M), La bestia en mi (43M), Rehén (37M) y Beauty in Black temporada 2 (24M).

Los documentales intrigaron a las audiencias, con historias como Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar (57M), Sean Combs: ajuste de cuentas (51M), La vecina perfecta (49M), La desaparición de Amy Bradley (37M) y Soy Eddie (11M).

Netflix sigue siendo el destino para niños y familias, con series y películas como La casa de muñecas de Gabby (108M total acumulado de todas las temporadas), Peppa Pig (90M total acumulado de todas las temporadas), Ms. Rachel (73M total acumulado de las 2 temporadas), En sueños (47M), Mark Rober’s CrunchLabs temporada 1 (12M) y Plaza Sésamo: Volumen 1 (6M).