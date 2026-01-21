Andy Muschietti confirmó que está trabajando en una versión extendida que une sus dos películas de "IT" + Seguir en









Pennywise podría volver tras su aparición en Welcome to Derry.

Según una nueva entrevista con el director argentino Andy Muschietti, se está trabajando en una versión extendida que une sus dos películas de IT.

La historia de terror, basada en el libro de Stephen King, se estrenó en dos partes en 2017 y 2019, respectivamente. Bill Skarsgård interpretó a Pennywise el Payaso, un ser maligno que aterroriza a un grupo de niños. El éxito de las películas dio lugar a una serie derivada para televisión, Welcome To Derry, que se estrenó en octubre pasado en HBO Max con gran repercusión.

Qué dijo Andy Muschietti sobre la nueva película de IT Se ha hablado de futuras películas de IT, pero en una entrevista publicada por el portal The Direct, Muschietti y su hermana Barbara, quienes produjeron las películas y la serie, revelaron que se estaba trabajando en un supercorte de ambas películas.

Cuando se le preguntó sobre la tercera película, Andy dijo: “Un supercorte es algo que viene y veremos cómo le va a esta serie”, a lo que Barbara respondió: “Me lo estaba preguntando hace un mes, Stephen King me preguntó cómo iba el supercorte”.

Andy añadió: "Es genial porque es un sueño unir las dos películas en una sola narrativa. Posiblemente tenga una estructura diferente y escenas adicionales. Todavía tengo que filmar algunas… porque son el tejido entre las piezas de la historia".

Respecto a una tercera película, Barbara dijo: "No tenemos tiempo, ese es el problema". Andy añadió: "Pero creo que hay interés. Creo que el estudio está interesado en financiarla. Ya veremos". ¿Welcome to Derry tendrá una segunda temporada? Respecto a la posibilidad de una nueva temporada de Welcome to Derry, HBO Max aún no se ha expresado oficialmente. Por su parte Andy y Barbara han declarado que tienen un arco narrativo de tres temporadas ya pensado, esto contando la primera parte. La idea sería seguir yendo 27 años hacía atrás en cada temporada. Seguramente no pase mucho para que los Muschietti tengan luz verde por parte de la compañía.