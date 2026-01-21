SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de enero 2026 - 11:28

Premios Razzie 2026: "Blancanieves" y "La Guerra de los Mundos" lideran las nominaciones de los anti-Oscars

The Electric State, Hurry Up Tomorrow y Star Trek: Section 31 también están nominadas como peor película. Los ganadores de la 46ª edición anual de los premios Razzie se darán a conocer el 14 de marzo.

Llega una nueva entrega a lo peor del cine.

En medio de la temporada de premios, los Golden Raspberry Awards, popularmente conocidos como los Razzie o los anti-Oscars, anunciaron las nominaciones para su 46ª edición, con la película de acción real Blancanieves y La guerra de los mundos de Ice Cube a la cabeza con seis nominaciones cada una.

Junto con Blancanieves y La guerra de los mundos, el programa de premios de parodia —cuyos miembros reconocen las que consideran las peores películas cada año— nominó a The Electric State, Hurry Up Tomorrow y Star Trek: Section 31 como peor película.

Informate más

En las categorías de actuación, Abel “The Weeknd” Tesfaye está nominado a peor actor por su interpretación de una versión ficticia de sí mismo en Hurry Up Tomorrow, que recibió cinco nominaciones a los Razzie. El cantautor competirá contra Dave Bautista (En las Tierras Perdidas), Ice Cube (La Guerra de los Mundos), Scott Eastwood (Alarum) y Jared Leto (Tron: Ares) por el (des)honor.

Mientras tanto, las nominadas a peor actriz incluyen a Ariana DeBose (Love Hurts), Milla Jovovich (En las tierras perdidas), Natalie Portman (La fuente de la juventud), Rebel Wilson (Bride Hard) y Michelle Yeoh (Star Trek: Sección 31)

Otra categoría notable es la de peor combinación en pantalla, con nominados que incluyen a los siete enanitos de la película de acción real Blancanieves; James Corden y Rihanna en Los Pitufos de 2025; Ice Cube y su cámara Zoom en La guerra de los mundos; Robert DeNiro como Frank y Vito en The Alto Nights; y The Weeknd y “su ego colosal” en Hurry Up Tomorrow.

Los ganadores de la 46ª edición anual de los premios Razzie se darán a conocer el 14 de marzo.

Lista completa de los nominados a los Premios Razzie

Peor Película

  • “The Electric State”
  • “Hurry Up Tomorrow”
  • “Blancanieves” (2025)
  • “Star Trek: Section 31”
  • “La guerra de los mundos” (2025)

Peor Actor

  • Dave Bautista / “In the Lost Lands”
  • Ice Cube / “War of the Worlds”
  • Scott Eastwood / “Alarum”
  • Jared Leto / “Tron: Ares”
  • Abel “The Weeknd” Tesfaye / “Hurry Up Tomorrow”

Peor Actriz

  • Ariana DeBose / “Love Hurts”
  • Milla Jovovich / “In the Lost Lands”
  • Natalie Portman / “Fountain of Youth”
  • Rebel Wilson / “Bride Hard”
  • Michelle Yeoh / “Star Trek: Section 31”

Remake/Copia/Secuela

  • “I Know What You Did Last Summer” (2025)
  • “Five Nights at Freddy’s 2”
  • “Los Pitufos” (2025)
  • “Blancanieves” (2025)
  • “La guerra de los mundos” (2025)

Peor Actriz de Reparto

  • Anna Chlumsky / “Bride Hard”
  • Ema Horvath / “The Strangers: Chapter 2”
  • Scarlet Rose Stallone / “Gunslingers”
  • Kacey Rohl / “Star Trek: Section 31”
  • Isis Valverde / “Alarum”

Peor Actor de Reparto

  • Los siete enanos artificiales / “Blancanieves” (2025)
  • Nicolas Cage / “Gunslingers”
  • Stephen Dorff / “Bride Hard”
  • Greg Kinnear / “Off the Grid”
  • Sylvester Stallone / “Alarum”

Peor Combinación en Pantalla

  • Los Siete Enanos / “Blancanieves” (2025)
  • James Corden & Rihanna / “Los Pitufos” (2025)
  • Ice Cube & su zoom en cámara / “La guerra de los mundos” (2025)
  • Robert DeNiro & Robert DeNiro (as Frank & Vito) / “The Alto Knights”
  • The Weeknd & su ego colosal / “Hurry Up Tomorrow”

Peor Director

  • Rich Lee / “La guerra de los mundos” (2025)
  • Olatunde Osunsanmi / “Star Trek: Section 31”
  • The Russo Brothers / “The Electric State”
  • Trey Edward Shults / “Hurry Up Tomorrow”
  • Marc Webb / “Blancanieves” (2025)

Peor Guion

  • “The Electric State” / de Christopher Markus and Stephen McFeely. Adaptación de la novela ilustrada de Simon Stalenhag.
  • “Hurry Up Tomorrow” / de Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim
  • “Blancanieves” (2025) / de Erin Cressida Wilson y muchos más. Adaptación del cuento de los hermanos Grimm.
  • “Star Trek: Section 31” / de Craig Sweeny de un concepto e idea original desarrollado por Bo Yeon Kim & Erika Lippoldt
  • “La guerra de los mundos” (2025) / de Kenny Golde y Marc Hyman, adaptando (o destruyendo) la novela de H.G. Wells.

