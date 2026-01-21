Premios Razzie 2026: "Blancanieves" y "La Guerra de los Mundos" lideran las nominaciones de los anti-Oscars + Seguir en









The Electric State, Hurry Up Tomorrow y Star Trek: Section 31 también están nominadas como peor película. Los ganadores de la 46ª edición anual de los premios Razzie se darán a conocer el 14 de marzo.

Llega una nueva entrega a lo peor del cine.

En medio de la temporada de premios, los Golden Raspberry Awards, popularmente conocidos como los Razzie o los anti-Oscars, anunciaron las nominaciones para su 46ª edición, con la película de acción real Blancanieves y La guerra de los mundos de Ice Cube a la cabeza con seis nominaciones cada una.

Junto con Blancanieves y La guerra de los mundos, el programa de premios de parodia —cuyos miembros reconocen las que consideran las peores películas cada año— nominó a The Electric State, Hurry Up Tomorrow y Star Trek: Section 31 como peor película.

En las categorías de actuación, Abel “The Weeknd” Tesfaye está nominado a peor actor por su interpretación de una versión ficticia de sí mismo en Hurry Up Tomorrow, que recibió cinco nominaciones a los Razzie. El cantautor competirá contra Dave Bautista (En las Tierras Perdidas), Ice Cube (La Guerra de los Mundos), Scott Eastwood (Alarum) y Jared Leto (Tron: Ares) por el (des)honor.

Mientras tanto, las nominadas a peor actriz incluyen a Ariana DeBose (Love Hurts), Milla Jovovich (En las tierras perdidas), Natalie Portman (La fuente de la juventud), Rebel Wilson (Bride Hard) y Michelle Yeoh (Star Trek: Sección 31)

Otra categoría notable es la de peor combinación en pantalla, con nominados que incluyen a los siete enanitos de la película de acción real Blancanieves; James Corden y Rihanna en Los Pitufos de 2025; Ice Cube y su cámara Zoom en La guerra de los mundos; Robert DeNiro como Frank y Vito en The Alto Nights; y The Weeknd y “su ego colosal” en Hurry Up Tomorrow.

Los ganadores de la 46ª edición anual de los premios Razzie se darán a conocer el 14 de marzo. Lista completa de los nominados a los Premios Razzie Peor Película “The Electric State”

“Hurry Up Tomorrow”

“Blancanieves” (2025)

“Star Trek: Section 31”

“La guerra de los mundos” (2025) Peor Actor Dave Bautista / “In the Lost Lands”

Ice Cube / “War of the Worlds”

Scott Eastwood / “Alarum”

Jared Leto / “Tron: Ares”

Abel “The Weeknd” Tesfaye / “Hurry Up Tomorrow” Peor Actriz Ariana DeBose / “Love Hurts”

Milla Jovovich / “In the Lost Lands”

Natalie Portman / “Fountain of Youth”

Rebel Wilson / “Bride Hard”

Michelle Yeoh / “Star Trek: Section 31” Remake/Copia/Secuela “I Know What You Did Last Summer” (2025)

“Five Nights at Freddy’s 2”

“Los Pitufos” (2025)

“Blancanieves” (2025)

“La guerra de los mundos” (2025) Peor Actriz de Reparto Anna Chlumsky / “Bride Hard”

Ema Horvath / “The Strangers: Chapter 2”

Scarlet Rose Stallone / “Gunslingers”

Kacey Rohl / “Star Trek: Section 31”

Isis Valverde / “Alarum” Peor Actor de Reparto Los siete enanos artificiales / “Blancanieves” (2025)

Nicolas Cage / “Gunslingers”

Stephen Dorff / “Bride Hard”

Greg Kinnear / “Off the Grid”

Sylvester Stallone / “Alarum” Peor Combinación en Pantalla Los Siete Enanos / “Blancanieves” (2025)

James Corden & Rihanna / “Los Pitufos” (2025)

Ice Cube & su zoom en cámara / “La guerra de los mundos” (2025)

Robert DeNiro & Robert DeNiro (as Frank & Vito) / “The Alto Knights”

The Weeknd & su ego colosal / “Hurry Up Tomorrow” Peor Director Rich Lee / “La guerra de los mundos” (2025)

Olatunde Osunsanmi / “Star Trek: Section 31”

The Russo Brothers / “The Electric State”

Trey Edward Shults / “Hurry Up Tomorrow”

Marc Webb / “Blancanieves” (2025) Peor Guion “The Electric State” / de Christopher Markus and Stephen McFeely. Adaptación de la novela ilustrada de Simon Stalenhag.

“Hurry Up Tomorrow” / de Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim

“Blancanieves” (2025) / de Erin Cressida Wilson y muchos más. Adaptación del cuento de los hermanos Grimm.

“Star Trek: Section 31” / de Craig Sweeny de un concepto e idea original desarrollado por Bo Yeon Kim & Erika Lippoldt

“La guerra de los mundos” (2025) / de Kenny Golde y Marc Hyman, adaptando (o destruyendo) la novela de H.G. Wells.