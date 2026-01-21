En medio de la temporada de premios, los Golden Raspberry Awards, popularmente conocidos como los Razzie o los anti-Oscars, anunciaron las nominaciones para su 46ª edición, con la película de acción real Blancanieves y La guerra de los mundos de Ice Cube a la cabeza con seis nominaciones cada una.
Premios Razzie 2026: "Blancanieves" y "La Guerra de los Mundos" lideran las nominaciones de los anti-Oscars
The Electric State, Hurry Up Tomorrow y Star Trek: Section 31 también están nominadas como peor película. Los ganadores de la 46ª edición anual de los premios Razzie se darán a conocer el 14 de marzo.
-
Andy Muschietti confirmó que está trabajando en una versión extendida que une sus dos películas de "IT"
-
Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver el anuncio de las nominaciones
Junto con Blancanieves y La guerra de los mundos, el programa de premios de parodia —cuyos miembros reconocen las que consideran las peores películas cada año— nominó a The Electric State, Hurry Up Tomorrow y Star Trek: Section 31 como peor película.
En las categorías de actuación, Abel “The Weeknd” Tesfaye está nominado a peor actor por su interpretación de una versión ficticia de sí mismo en Hurry Up Tomorrow, que recibió cinco nominaciones a los Razzie. El cantautor competirá contra Dave Bautista (En las Tierras Perdidas), Ice Cube (La Guerra de los Mundos), Scott Eastwood (Alarum) y Jared Leto (Tron: Ares) por el (des)honor.
Mientras tanto, las nominadas a peor actriz incluyen a Ariana DeBose (Love Hurts), Milla Jovovich (En las tierras perdidas), Natalie Portman (La fuente de la juventud), Rebel Wilson (Bride Hard) y Michelle Yeoh (Star Trek: Sección 31)
Otra categoría notable es la de peor combinación en pantalla, con nominados que incluyen a los siete enanitos de la película de acción real Blancanieves; James Corden y Rihanna en Los Pitufos de 2025; Ice Cube y su cámara Zoom en La guerra de los mundos; Robert DeNiro como Frank y Vito en The Alto Nights; y The Weeknd y “su ego colosal” en Hurry Up Tomorrow.
Los ganadores de la 46ª edición anual de los premios Razzie se darán a conocer el 14 de marzo.
Lista completa de los nominados a los Premios Razzie
Peor Película
- “The Electric State”
- “Hurry Up Tomorrow”
- “Blancanieves” (2025)
- “Star Trek: Section 31”
- “La guerra de los mundos” (2025)
Peor Actor
- Dave Bautista / “In the Lost Lands”
- Ice Cube / “War of the Worlds”
- Scott Eastwood / “Alarum”
- Jared Leto / “Tron: Ares”
- Abel “The Weeknd” Tesfaye / “Hurry Up Tomorrow”
Peor Actriz
- Ariana DeBose / “Love Hurts”
- Milla Jovovich / “In the Lost Lands”
- Natalie Portman / “Fountain of Youth”
- Rebel Wilson / “Bride Hard”
- Michelle Yeoh / “Star Trek: Section 31”
Remake/Copia/Secuela
- “I Know What You Did Last Summer” (2025)
- “Five Nights at Freddy’s 2”
- “Los Pitufos” (2025)
- “Blancanieves” (2025)
- “La guerra de los mundos” (2025)
Peor Actriz de Reparto
- Anna Chlumsky / “Bride Hard”
- Ema Horvath / “The Strangers: Chapter 2”
- Scarlet Rose Stallone / “Gunslingers”
- Kacey Rohl / “Star Trek: Section 31”
- Isis Valverde / “Alarum”
Peor Actor de Reparto
- Los siete enanos artificiales / “Blancanieves” (2025)
- Nicolas Cage / “Gunslingers”
- Stephen Dorff / “Bride Hard”
- Greg Kinnear / “Off the Grid”
- Sylvester Stallone / “Alarum”
Peor Combinación en Pantalla
- Los Siete Enanos / “Blancanieves” (2025)
- James Corden & Rihanna / “Los Pitufos” (2025)
- Ice Cube & su zoom en cámara / “La guerra de los mundos” (2025)
- Robert DeNiro & Robert DeNiro (as Frank & Vito) / “The Alto Knights”
- The Weeknd & su ego colosal / “Hurry Up Tomorrow”
Peor Director
- Rich Lee / “La guerra de los mundos” (2025)
- Olatunde Osunsanmi / “Star Trek: Section 31”
- The Russo Brothers / “The Electric State”
- Trey Edward Shults / “Hurry Up Tomorrow”
- Marc Webb / “Blancanieves” (2025)
Peor Guion
- “The Electric State” / de Christopher Markus and Stephen McFeely. Adaptación de la novela ilustrada de Simon Stalenhag.
- “Hurry Up Tomorrow” / de Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim
- “Blancanieves” (2025) / de Erin Cressida Wilson y muchos más. Adaptación del cuento de los hermanos Grimm.
- “Star Trek: Section 31” / de Craig Sweeny de un concepto e idea original desarrollado por Bo Yeon Kim & Erika Lippoldt
- “La guerra de los mundos” (2025) / de Kenny Golde y Marc Hyman, adaptando (o destruyendo) la novela de H.G. Wells.
- Temas
- Películas
- Premios Oscar
Dejá tu comentario