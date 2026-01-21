Roberto Peloni: "Esta versión inmersiva de ´Casi normales´ mantiene una intimidad inédita para un musical"

“Casi normales” presenta la versión inmersiva que se vio con elenco original de Broadway en Buenos Aires, y que hora llega por primera vez en español, protagonizada por Mela Lenoir, Roberto Peloni y Mariano Chiesa. En el Centro Audiovisual Inmersivo, lugar ideal para este espectáculo.

“Esta puesta con proyecciones en paredes y piso envuelve personajes y espectadores, sumado a un diseño sonoro que también opera 360 y da la sensación de estar “adentro”, siendo testigos del embrollo mental de los protagonistas y del drama familiar que atraviesan. La famosa cuarta pared se disuelve”, explica Roberto Peloni , uno de los protagonistas de “Casi normales”, la versión inmersiva que se presentó con elenco original de Broadway en Buenos Aires, y que hora llega por primera vez en español, protagonizada por Mela Lenoir, Roberto Peloni y Mariano Chiesa, quien vuelve a interpretar el rol que ya había estrenado.

El proyecto nace de una idea del creativo argentino Pablo del Campo, quien logró que los autores originales del musical, Brian Yorkey y Tom Kitt, adaptaran la obra a este formato inédito, marcando un hito: es la primera vez que una obra de Broadway se transforma en una experiencia inmersiva de estas características. El elenco se completa con Axel Munton, Ema Gimenez Zapiola y Valentín Zaninelli, con la dirección musical de Tomás Mayer Wolf y la dirección de Lenoir .

Ofrece funciones en el CAI (Centro Audiovisual Inmersivo), Jorge Newbery 3039, los viernes y sábados a las 21 y domingos a las 20. Conversamos con Peloni , quien además vuelve con “El brote” el 7 de febrero al Teatro Picadero.

Roberto Peloni: Esta nueva versión de Casi Normales te da la posibilidad de sentirte dentro de la cabeza de Díana. La obra tiene una duración menor a la original y fue adaptada por los autores a pedido de Pablo Del Campo quien tuvo la idea de convertir este fenómeno de la cartelera teatral en un formato íntimo y multimedia. Espectadores y personajes conviven en este ámbito inmersivo.

P.: ¿Cómo se reinventa este fenómeno?

R.P.: Los acontecimientos de esta obra ocurren en la intimidad de una familia que tiene que superar duelos, relaciones familiares no resueltas y enfrentarse a la dinámica de afrontar diversos tratamientos relacionados con la salud mental y enfrentarse. En ese sentido, esta versión mantiene una intimidad y un acercamiento inédito para un formato de teatro musical. Y ahí creo que genera un nuevo interés sobre el material. Donde además de vivir la historia desde dentro pueden ser testigos directos y cercanos de un género que está atravesado por un lenguaje estilizado como lo es el teatro musical.

P.: ¿Cómo es esta ruptura de la cuarta pared y la mixtura entre escenario y platea?

R.P.: Está puesta inmersiva con proyecciones en paredes y piso envuelve personajes y espectadores, relato y audiencia, sumado a un diseño sonoro que también opera 360 también dan la sensación de estar “adentro” casi testigos del embrollo mental de los protagonistas y del drama familiar que atraviesan. La famosa cuarta pared se disuelve y casi como en una cámara gesell vemos cómo se desarrolla la historia. Por momentos cómplices de cada decisión que llevan adelante los personajes, como de sus secretos. Vale aclarar que no es participativa para los espectadores sino que están dentro de la casa y la cabeza de la protagonista siendo cómplices.

P.: ¿Viste la versión en inglés? ¿Cómo se diferencia o se acerca con esta que por primera vez se presenta en castellano?

R.P.: Vi la versión en inglés y me encantó la propuesta y la posibilidad de ver a los actores originales que la estrenaron en Broadway. Pero traerla a nuestra lengua y a nuestro código actoral la vuelve más intensa, más sanguínea y menos distante de la propuesta anglosajona. Nuestro teatro y los actores argentinos destacan en el mundo por ese plus. Por supuesto que el elenco Argentino es de lujo, tanto Melania como los tres actores jóvenes que también la venían haciendo en Inglés. Se formó un equipazo talentoso y de entrega.

P.: ¿Qué podés decir de esta familia que lucha por ser “normal” a pesar de las dificultades y duelos que atraviesa?

R.P.: Los conflictos que se presentan en “Casi Normales” son hondos y extremadamente complejos. La salud mental, duelos, roles familiares disfuncionales, adicciones y muchos más que están relacionados. Hay muchos ángulos en el material en los que uno puede sentirse tocado. Cada uno de los personajes resuelve con las herramientas que tiene o conoce. Cada uno compensa el desequilibrio que provoca una enfermedad o la amenaza y avanzan como familia afrontando los difíciles y tremendos tratamientos a los que se tiene que someter Diana y que afecta a todos los integrantes. Una familia que avanza como puede, luchando contra el dolor de una pérdida.

P.: ¿Cómo es tu personaje?

R.P.: En el caso de Dan es el padre de familia, el esposo y quien acompaña con un positivismo que roza la negación. Es un hombre que acompaña, sostiene y controla hasta el límite tratando de sostener lo irreparable.. en definitiva, Dan es una bomba de tiempo.