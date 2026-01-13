Fans acusan a los creadores de "Stranger Things" de usar ChatGPT para la temporada final de la serie + Seguir en









El clímax no fue del agrado de todos los seguidores de la serie, ya que algunos quedaron decepcionados por la ambigüedad del destino de Eleven.

Sigue la polémica por el final de la serie.

Algunos fanáticos han acusado a los creadores de Stranger Things de usar ChatGPT para ayudar a crear la quinta y última temporada de la serie de Netflix.

La serie llegó a su fin con su episodio final de dos horas, estrenado el 31 de diciembre, en el que el malvado Vecna (Jamie Campbell Bower) fue derrotado, y Eleven (Millie Bobby Brown) aparentemente se sacrificó para mantener a sus amigos a salvo. La coda del episodio vio a Mike (Finn Wolfhard) compartiendo la teoría de que ella había fingido su muerte y que él creía que estaba en un lugar seguro.

El clímax no fue del agrado de todos los seguidores de la serie, ya que algunos quedaron decepcionados por la ambigüedad del destino de Eleven. Otros se adhirieron a la teoría, ahora desacreditada, de la "Puerta de la Conformidad", que especulaba que se estaba preparando un noveno episodio sorpresa para desmentir algunas de las revelaciones del final.

El documental sobre la temporada final de Stranger Things y la acusación contra sus creadores Un documental que lleva a los fanáticos detrás de escena de la creación de la quinta temporada, titulado One Last Adventure: The Making Of Stranger Things 5, ahora se ha lanzado en Netflix, y una toma particular de los hermanos Duffer trabajando en el guion del programa ha generado cierta investigación especulativa en línea.

Se ha difundido en X una captura de pantalla de una de sus laptops, y algunos sugieren que muestra que tenían abierta una pestaña de ChatGPT mientras discutían la trama. "¿De verdad los Duffer Brothers usaron chatgpt para este script? ¡Qué demonios!", escribió alguien.

Otros han dudado de si la pestaña en cuestión realmente muestra el logotipo de ChatGPT, mientras que otros han señalado que la escena que muestra las sesiones de escritura probablemente fue de hace tres años, y por lo tanto anterior al ascenso a la prominencia del chatbot de IA. En los días posteriores a la emisión del final, los hermanos Duffer respondieron a las críticas de los fanáticos y admitieron que deseaban no haber hecho ninguna entrevista tratando de explicar el episodio . "Realmente no debería haber hecho ninguna de estas entrevistas post mortem", dijo Matt Duffer. "No estoy bien. Es que no entiendo por qué demonios las hicimos ayer. Estoy como hecho polvo. Me estaba recuperando de una gripe. Así que, si alguien está molesto por las respuestas que les dimos ayer, no me haga caso".