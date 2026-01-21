La BBC firma un acuerdo histórico con YouTube, que incluye contenidos exclusivos y nuevos canales + Seguir en









El acuerdo se considera parte de un importante esfuerzo de la BBC para llegar al público más joven, que recurre cada vez más a la plataforma tanto para entretenimiento como para noticias.

BBC y YouTube se unen en un acuerdo comercial y creativo.

La BBC confirmó lo que presenta como una "asociación estratégica" con YouTube, que permitirá a la emisora británica producir contenido original para la plataforma de vídeo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El acuerdo histórico, informado por primera vez la semana pasada, incluirá una inversión en programación centrada en YouTube y el lanzamiento de nuevos canales de YouTube dirigidos a niños y adultos jóvenes.

La BBC también buscará utilizar YouTube para mostrar lo que describe como “momentos de la BBC que unen al Reino Unido” y promover sus canales lineales a partir de los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero.

La importancia del acuerdo entre la BBC y YouTube El acuerdo se considera parte de un importante esfuerzo de la BBC para afrontar el reto de YouTube para el público más joven, que recurre cada vez más a la plataforma tanto para entretenimiento como para noticias. En diciembre, la agencia de rating Barb informó que el número de espectadores de YouTube (52 millones) superó por primera vez al de los canales combinados de la BBC (51 millones).

Además del contenido original, la asociación también permitirá que la BBC y YouTube apoyen el Plan del Sector de Industrias Creativas del gobierno invirtiendo en creadores de todo el Reino Unido, además de mejorar sus habilidades y asociarse con creadores y productores de televisión establecidos que quieran crear y encargar contenido digital

Liderados por la Escuela Nacional de Cine y Televisión, 150 profesionales de los medios serán invitados a desarrollar sus habilidades en YouTube con una serie de talleres y eventos. “Es fundamental que todos obtengan valor de la BBC, y esta innovadora colaboración nos ayudará a conectar con el público de nuevas maneras”, declaró el director general de la BBC, Tim Davie. Pedro Pina, vicepresidente de YouTube para EMEA, añadió: "Nos complace asociarnos con la BBC para redefinir los límites de la narrativa digital. Esta colaboración traduce el contenido de primera clase de la BBC a una audiencia digital, garantizando que su impacto cultural llegue a un público más joven y global. Más allá del contenido, nuestro programa de formación, pionero en su tipo, representa una gran inversión en la industria creativa del Reino Unido, diseñado para empoderar a la próxima generación de talento británico para liderar la economía creativa global. Al hacerlo, no solo contamos las historias de hoy; estamos sentando las bases para los narradores del mañana".