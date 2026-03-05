Netflix compró una empresa de inteligencia artificial fundada por Ben Affleck + Seguir en









La empresa InterPositive, que fabrica herramientas desarrolladas por y para cineastas, se mantenía en secreto antes de la transacción.

Affleck vendió su empresa al gigante del streaming.

Menos de una semana después de retirarse de la puja por Warner Bros. Discovery, Netflix ha realizado una adquisición más pequeña pero intrigante de una empresa de inteligencia artificial fundada por Ben Affleck.

InterPositive, que fabrica herramientas desarrolladas por y para cineastas, se mantenía en secreto antes de la transacción. A partir del jueves, forma parte de Netflix, y sus 16 empleados se integrarán en la plantilla general.

El acuerdo se basa en los comentarios de la gerencia, dado el auge de la IA en los últimos años. Los ejecutivos destacan cómo mejorará la calidad en lugar de reducir el número de personal. ("Hay un mejor negocio, y un negocio mayor, en mejorar el contenido un 10% que en abaratarlo un 50 %", declaró el codirector ejecutivo Ted Sarandos en 2024). Sin embargo, la adquisición seguramente será objeto de escrutinio, ya que se produce en un momento en que los sindicatos de alto nivel están iniciando una nueva ronda de negociaciones con estudios y plataformas de streaming, incluyendo Netflix. El objetivo de las negociaciones es evitar que se repitan las huelgas de 2023, centradas en parte en la percepción de la amenaza de la IA.

Cómo fueron las negociaciones entre Netflix y Ben Affleck La compra de InterPositive surgió de la sólida relación entre Netflix y Affleck. Reafirmaron esos lazos a principios de esta semana, estableciendo un acuerdo de primera opción con Artists Equity, la compañía de producción de nuevo modelo dirigida por Affleck y Matt Damon. Affleck mencionó por primera vez su empresa de inteligencia artificial a los ejecutivos de Netflix el otoño pasado, iniciando meses de diálogo que culminaron en la adquisición.

Affleck afirmó que comenzó a centrarse en el surgimiento de la IA en 2022, admitiendo que al principio le inquietaba la idea de que las computadoras desempeñaran un papel clave en la producción. A medida que se familiarizaba con lo que se estaba desarrollando —y se percataba de que algunas empresas tecnológicas intentaban, como él mismo expresó en un vídeo publicado por Netflix, "eliminar lo humano"—, fue perfeccionando el enfoque de InterPositive.

La firma buscará crear herramientas "diseñadas específicamente para representar y proteger todas las cualidades que conforman una gran historia: los matices de la cinematografía, los desafíos predecibles e impredecibles de los entornos de producción, la distorsión de una lente o la forma en que la luz se transforma en una escena", declaró Affleck. "También necesitamos preservar lo que humaniza la narración: el juicio".