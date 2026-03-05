Prime Video sorprendió con una nueva serie de la adaptación literaria más popular de la historia + Seguir en









La gran apuesta de Prime Video está en repasar el origen de uno de los personajes más conocidos que existen en el mundo del entretenimiento.

Prime Video adaptó los inicios de uno de los personajes más queridos por el público. Prime Video

El inmenso catálogo de Prime Video suma una nueva y ambiciosa propuesta que captó la atención de los fanáticos del misterio y la literatura. La plataforma de streaming apostó por revivir a uno de los personajes más emblemáticos de todos los tiempos, ofreciendo una mirada completamente diferente sobre sus inicios.

La ficción se enfoca en la etapa juvenil de un investigador sumamente reconocido, mucho antes de convertirse en la mente brillante que resolvió los casos policiales más difíciles del mundo. Con un actor en ascenso como protagonista y un director de renombre detrás de las cámaras, esta producción muestra cómo se forjó la inconfundible personalidad de este icónico detective clásico.

Joven Sherlock Prime Video 1 La producción repasa los inicios de uno de los personajes más icónicos que existen. Prime Video De qué trata El joven Sherlock La historia sigue a un estudiante de 19 años que recién ingresa a la prestigiosa Universidad de Oxford. Lejos de la imagen del profesional consagrado, esta serie de Prime Video presenta a un Sherlock Holmes inexperto y rebelde que, de un momento a otro, se ve envuelto en la investigación de un oscuro asesinato ocurrido dentro del campus universitario.

Obligado a resolver este misterio para descubrir la verdad, el protagonista se enfrenta a una gran conspiración que pone su propia vida en peligro. A lo largo de los capítulos, este primer caso lo lleva a usar su ingenio al límite, marcando a fuego su carácter y definiendo su futuro como el investigador privado más famoso del mundo.

Prime Video: tráiler de El joven Sherlock

Prime Video: elenco de El joven Sherlock

Hero Fiennes Tiffin

Dónal Finn

Zine Tseng

Joseph Fiennes

Natascha McElhone

Max Irons

Colin Firth

Numan Acar