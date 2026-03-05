"Los Testamentos: De las hijas de Gilead", la serie secuela de "El Cuento de la Criada" presentó su primer tráiler + Seguir en









La nueva serie, protagonizada por Chase Infinita, basada en la obra de Margaret Atwood llega a Hulu y Disney+ en abril.

Llega un nuevo capítulo del universo de Atwood.

Hulu presentó el muy esperado primer vistazo a la serie Los Testamentos: De las hijas de Gilead. Se trata de la secuela de El Cuento de la Criada (The Handmaid's Tale), la adaptación de la obra de Margaret Atwood ganadora del Emmy que cautivó a los espectadores durante seis temporadas hasta que se firmó en mayo de 2025.

El Cuento de la Criada cerró el círculo de la historia protagonizada por Elisabeth Moss, pero también puso a su protagonista June Osborne en un viaje abierto cuando juró nunca dejar de luchar por el regreso de su primera hija Hannah, que ha sido rebautizada como Agnes desde que se la arrebataron y ahora está creciendo como una joven adolescente en Gilead.

De qué trata Los Testamentos: De las hijas de Gilead En Los Testamentos, los espectadores conocen a Agnes ya adulta, interpretada por Chase Infiniti. El tráiler la muestra como una "Plum" (los colores lo son todo en Gilead), lo que significa que está madurando bajo el régimen totalitario contra el que luchan su madre y una creciente resistencia, y se está preparando para ser una esposa de Gilead.

"Es más fácil aceptar una historia que creer que quienes te rodean son monstruos", comienza Agnes en el tráiler de dos minutos, ambientado en el icónico clásico de los 90, "Dreams", de The Cranberries. A medida que el tráiler avanza en su introducción, la visión optimista de Agnes sobre su mundo se vuelve cada vez más sombría, a medida que emergen imágenes gileadianas familiares de este mundo patriarcal, como personas colgadas en "la pared" y las Esposas imponiendo la ley de Gilead a sus "hijas".

Pero el tráiler termina con los ingredientes clave de El cuento de la criada : resistencia y esperanza. Agnes toma las manos de sus compañeras Plums y promete luchar. "No teníamos ni idea de lo que éramos capaces", dice, intentando imitar la famosa sonrisa irreverente de su madre. "Era hora de cambiar las cosas".

Embed - Los Testamentos: De las hijas de Gilead | Tráiler Subtitulado | Disney+ adaptación de la novela secuela homónima de Atwood, es una producción del showrunner y los productores ejecutivos de la serie El Cuento de la Criada . La serie secuela de MGM Television y 20th Television es creada por el showrunner y productor ejecutivo Bruce Miller y cuenta con la producción ejecutiva de Warren Littlefield , Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears y Mike Barker, este último quien también dirigirá los tres primeros episodios y el final. El elenco incluye a la estrella ganadora del Emmy de El Cuento de la Criada, Ann Dowd, repitiendo su papel de tía Lydia, junto al nuevo elenco de Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien. Aunque Moss no ha sido confirmada en el reparto, es productora ejecutiva y June seguirá presente en este universo. Los Testamentos retoma la historia cuatro años después del final de la serie original, con el punto de vista ahora de las jóvenes de Gilead. Los Testamentos: De las hijas de Gilead llega Disney+/Hulu el próximo 8 de abril.