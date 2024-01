Las razones por las cuales Susana Giménez suspendió su show en Punta del Este

Sin embargo, la última función no pudo llevarse a cabo por un problema que tiene "Su".

Qué problema de salud tiene Susana Giménez

La enfermedad que está incomodando a Susana es un quebranto menor de su voz. La suspensión de la función fue justamente para preservar su voz y garganta.

Por qué la diva se retira de los escenarios

El 22 de diciembre se estrenó “Piel de judas” y con esta obra, Susana le pone fin a su carrera teatral. Este año cumplirá 80 años y explicó por qué decidió dejar los escenarios: “Me retiro del teatro porque estoy agotada, te juro que te agota. Cambiarse atrás en un segundo, ver que viene tu letra y decir ‘¡no llego!’”.

“La televisión no me caso tanto, porque es todo en vivo”, admitió esto en LAM. “Pero el teatro tiene muchas cosas: la ropa, la letra, los zapatos, sentirte siempre bien… En el teatro no te puede doler ni la cabeza”.