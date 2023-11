El pedido de Susana Giménez al próximo presidente: "Que ame la patria"







Tras emitir su voto, la conductora y actriz aseguró que "hoy es una elección muy diferente a las demás, es decisiva, tenemos que cambiar".

La conductora votó en el colegio San Martín de Tours, del barrio porteño de Palermo. Minuto Uno

La diva Susana Giménez se presentó a votar durante la tarde y habló sobre el futuro del país, mientras que pidió a quien se imponga en el balotaje presidencial -que disputan Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza)- que "ame la patria".

La conductora se manifestó esperanzada por el resultado de las elecciones y remarcó lo importante que es votar para ella, antes de sufragar en el colegio San Martín de Tours, del barrio de Palermo, cerca de su domicilio en la ciudad.

Susana Giménez.webp Susana Giménez. "Espero que gane alguien que ame la patria, que no meta la mano en la lata, que no robe la plata, no es la billetera suya el país", expresó Susana.

"Estoy esperanzada. Yo estoy contenta si Argentina se levanta, eso me pone contenta realmente", contó la diva y continuó: "Yo quiero que la gente esté bien. No sé si la gente va a estar bien con cualquiera que gane, uno tiene ilusiones, pero no se sabe, lo que tienen que hacer es amar el país", añadió la diva de los teléfonos.

La conductora y actriz confesó que se despertó tarde e inmediatamente fue a votar. "Me levanté y vine a votar", explicó y añadió: "Tengo decidido a quién votar, pero no me lo pregunten, no voy a decir. Tenía claro que venía a votar a este balotaje, yo siempre vengo". susana gimenez qatar.jpg Susana Giménez. Susana reflexionó sobre la jornada electoral y el futuro del país. "Yo soy patriota, me interesa mucho el país. Hoy es una elección muy diferente a las demás, es decisiva, tenemos que cambiar", manifestó. Además, habló sobre los posibles resultados del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. "Espero que cada cual cumpla lo que desea, que no nos equivoquemos al votar. Y, si nos equivocamos, bueno, pasan cosas peores en el mundo", sostuvo Susana y contextualizó: "Ayer murió una chica en el show de Taylor Swift". susana gimenez voto.jpg Susana Giménez. La conductora también reveló cómo verá los resultados del balotaje: "Miro los resultados sola en casa, todos querían venir pero los chicos hablan y me molestan". El futuro profesional de Susana y su encuentro con Mirtha Legrand Por otra parte, Susana habló sobre su futuro profesional y el reencuentro con Mirtha Legrand en una gala. "Con Mirtha no hablamos de las elecciones porque había muchas personas, pero siempre hablamos por teléfono", reveló. Susana Giménez y Mirtha Legrand. Susana Giménez y Mirtha Legrand. Además, contó sobre el debut de "Piel de Judas" en Punta del Este. "Debuto en Uruguay el 22 de diciembre, en Argentina no. Tengo mucha memoria, me acuerdo la letra", señaló. Por último, la actriz aseguró que este jueves abandona el país rumbo a Miami, Estados Unidos. "Ahora me voy a Estados Unidos al Martín Fierro Latino", contó y reveló que visitará a Lionel Messi: "Si está en Miami lo voy a ver, es mi ídolo".